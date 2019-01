Hay desabasto, pero cayó 83% el robo de pipas: AMLO

Omar Brito y Verónica Díaz

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sigue el desabasto de gasolina por el combate al huachicoleo, pero destacó que en un mes cayó 83 por ciento ese delito.



En su segundo día de gira por Sinaloa y Nayarit, informó que el gobierno ha ahorrado 4 mil millones de pesos por el combate a las tomas clandestinas y adelantó que al menos esperan recuperar otros 40 mil millones.



“Tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban mil 200 pipas, ahora se están robando 200, es decir, nos estamos ahorrando mil pipas, lo que nos hemos ahorrado hasta ahora son 4 mil millones de pesos, de los 64 mil millones que se robaron el año pasado. Si se reduce ese robo, podamos obtener 40 mil millones, que da para 10 presas”, comentó.



En El Rosario, Sinaloa, donde supervisó las obras de la presa Santa María, el mandatario puso como máximo seis meses para que “funcione” su gobierno con los programas sociales y apoyos.



“Es en serio, no es retórica, vamos a transformar al país, no va a ser más de lo mismo, ni siquiera es cambio de gobierno, es cambio de régimen, se va a acabar corrupción e impunidad”, insistió.



El Presidente dijo que parte de la estrategia para el campo es consumir lo que producimos, por lo que garantizó pagos de 5 mil 600 pesos por tonelada a los pequeños productores de maíz.



También precisó que analiza vender un terreno de mil 381 hectáreas, con 12 kilómetros de playa, en el sur de Sinaloa. En la zona, conocida como Playa Espíritu, se han invertido mil 400 millones de pesos desde 2008.



Detalló que el gobierno compró el lugar, afectado por el huracán Willa el año pasado, al ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo para un desarrollo turístico.



“Vamos a ver qué hacemos con ese terreno, porque son bienes del pueblo, es dinero de los mexicanos que queremos darle uso en beneficio de Sinaloa”, dijo.



El mandatario se trasladó a Playa Espíritu, donde personal de Fonatur explicó la situación de los terrenos y el medio ambiente de la zona.



Adelantó que analizará qué es lo que conviene más, “si terminarlo con una promoción del gobierno, con la iniciativa privada, o subastarlo; necesitamos dinero para las presas y para otras actividades, damos las facilidades para el desarrollo turístico, a ver si hay empresas que quieran invertir, lo podemos hacer de esa manera”.



UN MES DE LA OFENSIVA



A un mes de haber iniciado la ofensiva contra el huachicol, la estrategia ahora incluye recursos para quitarle la base social a través de programas sociales por 3 mil 857 millones 273 mil pesos para entregar entre 6 y 8 mil pesos a familias que abarcan la ruta de los ductos de Pemex, así como 92 millones de dólares para adquirir 671 pipas y 58 millones de pesos para pagar los sueldos de 2 mil conductores.



El plan incluye el desplazamiento de 4 mil soldados para vigilar la red de ductos y estaciones estratégicas de Pemex. Hasta el 16 de enero, el gobierno informó la detención de 435 personas, 50 órdenes de aprehensión y el congelamiento de 37 cuentas bancarias por lavado de dinero proveniente del huachicoleo.



Alejandro Gertz Manero, fiscal general, anunció que se habían iniciado procedimientos administrativos y penales contra tres funcionarios del área de monitorio de ductos.



ESCASEZ DE COMBUSTIBLE



El 21 de diciembre, en Michoacán, comenzó a informarse de la falta de combustible en las estaciones de servicio y 10 días después el sector empresarial confirmó “una crisis por desabasto casi total de gasolina”.



El 5 de enero el retraso en la distribución de combustible afectaba a siete estados: Jalisco, Tamaulipas, Edomex, Puebla, Michoacán, Aguascalientes e Hidalgo.



El 8 de enero la crisis alcanza a Ciudad de México, se observan largas filas de autos en espera de cargar combustible y algunas estaciones cierran.



El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló graves errores y una implementación que resultó “extremadamente dañina”, pues generó pérdidas por mil 250 millones de pesos.



El 13 de enero, 10 militares que estaban en labores de inspección contra el robo de combustible fueron retenidos en el poblado de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, Hidalgo, durante varias horas.



El 15 de enero, López Obrador ordenó la compra de pipas en EU sin un proceso de licitación, por considerar que se trataba de una “emergencia nacional”.



El 17 de enero la Concamin calculó que el desabasto de gasolina costó al desarrollo económico 20 mil millones de pesos.



El 18 de enero, a las 18:52 horas, explotó un ducto de Pemex que había sido perforado en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejando más de 114 muertos y 33 heridos.



LAS CLAVES



“A TODA MADRE”

Al iniciar su discurso, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, dijo que con el presidente López Obrador le va a ir “a toda madre” al estado.



SIGUEN ABUCHEOS

En el acto, asistentes gritaron “¡fuera, fuera!” al gobernador Ordaz, por lo que López Obrador tuvo que salir en su defensa.



PIDE RESPETO

“Pido respeto para el gobernador Ordaz, quien se ha portado muy responsable con nosotros”, respaldó el mandatario en su llamado a los asistentes.