Legisladores de PRI y PRD ven plan “asistencialista”

Silvia Arellano

Las bancadas de PRI y PRD en el Congreso criticaron la estrategia contra el robo del combustible, al considerar que está provocando desabasto y permitiendo la impunidad, pues no es con un “plan asistencialista” como se van a resolver estos problemas.



El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, el perredista Javier Salinas, consideró que la “mala estrategia” contra el huachicol privilegia lo “espectacular” y tolera la impunidad.



“Si hay responsables hay que actuar contra ellos, aunque sean del gobierno. Los sistemas de inteligencia tienen bien localizados quiénes son los que están picando ductos; no hay que tolerarlos”, dijo el legislador.



Mencionó que ir a mítines a los pueblos y regalar una bolsa de dinero para repartirlas no es lo correcto, “porque no es con un plan asistencialista como se van a resolver los problemas, no es regalando dinero como se van a resolver los problemas. Esos programas deben ir acompañados con el reconocimiento de derechos".



El integrante de la Comisión de la Defensa del Senado, el priista Manuel Añorve, dijo que la estrategia no ha dado resultados esperados, porque AMLO afirmó que se había controlado el desabasto, pero éste sigue, “y los huachicoleros, haciendo de las suyas”.



“Tenemos derecho a cuestionar los resultados… lo que sucedió en Hidalgo (donde la explosión en un ducto dejó 114 muertos) no debe volver a suceder, hay protocolos, pero se combinó con la falta de estrategia”, añadió.



La senadora del Partido Verde, Verónica Camino, aseguró que su grupo ha dado su voto de confianza en las medidas que el gobierno federal ha implementado para erradicar el robo de combustibles, pero advirtió de los riesgos de transportar la gasolina en pipas.



En tanto, el presidente del PRD, Ángel Ávila, consideró que en el combate al huachicoleo el gobierno federal debe coordinarse con las autoridades estatales y municipales para lograr el éxito.