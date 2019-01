Confía SP en la cancelación de museos

Ricardo Alanís

Luego de que la representación jurídica del Patronato de Museos de San Pedro advirtiera que aún tienen estrategias para aplicar, el secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, José Dávalos, confía que el procedimiento municipio fue el correcto y será respaldado por la autoridad judicial.



El funcionario municipal comentó que al menos hasta ayer, la contraparte no había hecho valer otra opción legal.



“El día de hoy no han hecho valer ninguna otra opción, ellos tendrán su estrategia, la realidad de las cosas es que pues como hemos señalado, no tienen una suspensión y deben de cumplir con lo ordenado por el Ayuntamiento.



“Es un proceso, el amparo, que no ha concluido todavía, falta la audiencia incidental que será la próxima semana, el jueves, donde se resolverá a cerca de la suspensión definitiva, ahorita la suspensión provisional es la que les fue negada, esperaremos hasta el jueves a que esa negativa se mantenga”, expresó.



Se le preguntó si el ex alcalde Mauricio Fernández ha presentado algún reclamo oficial.



“Nada, no se ha recibido ningún escrito, ningún de reclamación, ningún tipo de comprobación”, declaró.



MILENIO Monterrey publicó que a pesar de no conseguir la suspensión provisional de amparo, Eduardo Escalante, representante jurídico del Patronato de Museos informó que tienen más estrategias para obtener el favor de los jueces en la sentencia.





