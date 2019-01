Temen peregrinos quedarse varados por falta de gasolina

Bryam Torres

Algunos de los peregrinos que se trasladan en vehículos, señalaron que temen quedarse varados en León debido al desabasto de gasolina que hay en la ciudad.



Algunos peregrinos como Carlos Matehuala, que proviene de San Luis de la Paz no han podido cargar gasolina en León, pues no han encontrado estaciones de servicio abiertas.



“Es lo que estamos viendo porque vengo cargando en partes, como en Guanajuato pero haya nada más me vendieron 500 pesos y es lo que estoy hablando con mi mujer que vamos a intentar buscar gasolina, porque ahorita ya he pasado tres gasolineras y están cerradas y ahorita me acaban de decir que aquí en dos kilómetros hay gasolina así que vamos a ver”, dijo el peregrino.



A pesar del desabasto de combustible, los simpatizantes de la religión católica, confían en que podrán cargar combustible para poder concluir su trayecto y visitar a sus deidades.