Se incrementaron 90% los incendios en los pastizales

Mariana Ramos

Los incendios en pastizales en León se han incrementado en un 90 por ciento en comparación al año pasado en lo que va del mes de enero, lo que equivale a una extensión territorial de más de 422 hectáreas incendiadas, afirmó Juan Manuel Hernández Robledo, Coordinador Operativo de Bomberos.

León tiene 122 mil hectáreas de territorio total, de las cuales 106 mil son de zona rural y se estima que 6 mil 600 son lotes baldíos.

"Van 410 incendios en pastizales, hasta el día de antier. Lamentablemente sí se incrementó bastante este año en comparación al 2018, entre un 85 y 90 por ciento. Las principales causas de este incremento son intencionales, por limpieza o por deshacerse de la basura, la gente tiene la costumbre de prenderla", señaló Hernández Robledo.

La mayoría de los más de 400 incendios registrados en lo que va de enero son provocados y no hay una zona de la ciudad donde se tenga mayor reporte de llamas en pastizales.

"Más que nada sería concientizar a la gente que lo hacemos por su salud meramente porque es demasiado tóxico todo lo que se desprende. En los lotes baldíos hay de todo entonces todo el humo se va a las colonias y prácticamente estamos dañando nuestra salud. No tenemos una zona en especifico, porque todas las estaciones han tenido mucho trabajo en toda la ciudad", explicó el coordinador.

Al preguntarle si con el crecimiento de la ciudad son suficientes los elementos operativos, el coordinador reconoció que existen algunas limitantes.

"Hemos tenido bastante, estamos un poco limitados en cuestión de personal pero le hemos tratado de dar salida a todos los servicios, afortunadamente sí se le ha dado salida a todos los servicios aunque ya en algunos cuando llegamos por la cantidad que se estaba prendida ya está consumida", indicó Hernández Robledo.

Por turno y por estación de servicio en promedio hay de cinco a 10 elementos operativos. Actualmente, poco más de 200 personas forman parte del cuerpo de bomberos, de los cuales operativos son 195 personas.

Además de los incendios en pastizales provocados, las llamadas falsas también llegan al Cuerpo de Bomberos, situación que impacta en los tiempos y riesgos que representa el mover a una unidad para un servicio.

"La gente no ha tomado conciencia en ese aspecto, se nos ha incrementado también en un 25 por ciento. El costo no te lo tengo pero sí implica mover elementos, un gasto de combustible y riesgos porque todavía llevamos elementos en la parte trasera. Pese a que se rectifica la llamada a veces no contestan y nosotros debemos de dar seguimiento a la llamada, por lo general son adultos y adolescentes", comentó.

El Coordinador Operativo de Bomberos, aseguró también que pese al desabasto que existe de gasolina en la ciudad desde hace más de 20 días no se han quedado sin hidrocarburo y la única afectación registrada ha sido por logística.

"Algunas (unidades) son de gasolina o de diésel, pues prácticamente estamos trabajando normal, en algunas gasolineras nos han dado preferencia pero le batallamos en cuestiones de ubicación de la gasolinería, por ejemplo yo a veces tengo que mandar de la estación sur hasta una gasolinera de la zona norte entonces tengo que desplazarla casi toda la ciudad pero afortunadamente no le hemos batallado hasta ahorita por combustible", explicó.