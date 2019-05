Jorge Martínez

El ex Fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez se deslinda de la acumulación de cadáveres en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, aseguró que durante el tiempo que ocupó la titularidad de dicha dependencia, jamás se enteró que había restos humanos que tenían años almacenados en el anfiteatro.

“Desconozco porqué había cuerpos con tantos años porque la ley permitía inhumarlos y no mantenerlos, entonces no tengo conocimiento, por lo menos no fui informado que hubiera ese rezago, segundo, yo trabajé con las organizaciones civiles, con la Cruz Roja Internacional, con admitía y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con ellos hicimos este proceso de acompañamiento que derivó en una primera instancia en inhumar estos cuerpos en Tonalá con la presencia de las organizaciones civiles, y por supuesto con la adquisición de estos féretros”, comentó el regidor tapatío.

Almaguer pide castigos ejemplares para los responsables de las omisiones que llevaron a que la morgue se saturara.

“No sólo debe de quedarse en temas administrativos tiene que haber castigos ejemplares de acuerdo al nivel de responsabilidad porque mucha gente hizo grandes esfuerzos que al final quedan opacados, pero no hablo de funcionarios hablo de organizaciones civiles, de admitía, de organizaciones internaciones que hicimos juntos un gran esfuerzo que quedó opacado por la gran irresponsabilidad de los funcionarios”, agregó.

El pasado martes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 10/2019, por el mal manejo de los restos humanos depositados en tráileres refrigerados. El defensor del pueblo Alfonso Hernández Barrón advirtió que si no se toman medidas el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se volverá a saturar.

​JMH