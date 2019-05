Jorge Martínez

El regidor por Guadalajara del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Almaguer Ramírez, presentará mañana en sesión de cabildo la iniciativa para la creación del Centro Municipal de Prevención y Paz.

El objeto es unificar los programas y políticas públicas en un ente de gobierno con la intención de atender el grave problema social y de seguridad pública que representan las adicciones.

“El centro municipal de prevención y paz tiene como objetivo principal planear, modificar, promover e implementar acciones coordinadas con las dependencias de salud, deporte, cultura, seguridad pública, promoción económica, DIF, el Instituto de la Mujer, Juventud, y demás instituciones que correspondan, para fortalecer y prevenir y combatir la violencia y el uso de drogas ilícitas e ilícitas, con la adecuada reacción ante los casos de consumo y crisis, terapia, reinserción social efectiva de quienes han cumplido su tratamiento, así como vincularse con organismos empresariales, y universidades y sociedad civil para potencializar los esfuerzos y evitar su dispersión”, comentó el regidor.

El municipio de Guadalajara eroga recursos por el orden de los mil 200 millones de pesos por año para seguridad, recursos que de poco han servido pues cada día más jóvenes se suman al consumo de drogas licitas e ilícitas.

Las edades a las que inician el consumo de drogas es a los 12 años. Hoy se tiene detectado que más del 20 por ciento de jóvenes están en el tema del alcohol con un 9 por ciento en las secundarias, un 12 por ciento en las preparatorias, pero no solamente podemos estar atendiendo el problema con pura capacitación, no solamente resolvemos el problema con programas de autodefensa a las mujeres, es decir, tenemos que ir a un planteamiento integral y que los recursos que tiene el municipio se puedan potencializar y no estar dispersos”, aseguró Eduardo Almaguer.

El Centro Municipal de Prevención y Paz bajo cuatro ejes: la prevención, la rehabilitación de personas adictas, la reinserción social y la vinculación social.

