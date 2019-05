Piden suspender instalación de gasoducto en San Juan de la Laguna

Martín Patiño Segura

Tras presentar su oposición y manifestación ante la instalación de un gasoducto, en días pasados fueron detenidos varios pobladores de la comunicad indígena de San Juan de la Laguna, por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; posteriormente fueron liberados.

Leonardo Ortega, representante indígena junto con un grupo de inconformes, viajaron hasta Guadalajara para dar a conocer ante los medios de comunicación lo sucedido entre otras cosas como lo son la falta de apertura y de atención por parte de autoridades municipales y estatales, pues aún es fecha que han sido ignorados.

“Toda la vida, nuestro pueblo su vida ha sido de ladrillera. No queremos que el gas pase por nuestras casas, pero dicen los de la empresa (gasera) que no es peligroso y no huele, que no es flamable, pero si hay una fuga y explota salimos volando todos”, indicó Leonardo Ortega.

Agregó que aunque el Ayuntamiento dio los permisos para que se lleve a cabo la obra, es la misma población de San Juan de la Laguna, la que no cuenta ni con los servicios públicos básicos como por ejemplo agua potable, alumbrado público ni alcantarillado.

“Ya les pedimos más información al gobierno y a la empresa y ninguna de las dos nos hacen caso. Incluso quisieron comprarnos los de la gasera, a todos nos ofrecieron dos millones de pesos, para que con ese dinero pusiéramos nuestra planta tratadora de agua, luz, generadores y más cosas”.

SE MANIFIESTAN, LOS DETIENEN Y DESPUÉS LOS LIBERAN

Por resistirse a ser detenidos, en días pasados, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, detuvieron a tres personas por manifestarse contra la instalación de un gasoducto en la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, entre ellos Paúl Martínez, Benjamín Cedillo y Hugo Reyes, éste último, ex comisario de la comunidad en cuestión.

Sin embargo, fueron liberados a las pocas horas, bajo medidas precautorias.

“Ese día que fuimos, la obra, la maquinaria y todo estaba cuidado por los policías de la Fuerza Única de Jalisco, entonces llegamos y nos detuvieron. Nos trataron bien, hasta eso, pero la obra esta cuidada por ellos, por la seguridad pública. Y si se fijan en Lagos hay muchos problemas de inseguridad. Yo me pregunto ¿cómo es posible que policías de seguridad pública, cuiden una obra que es de particulares?”, indicó Hugo Reyes.

Indicaron que aún no les han proporcionado los estudios de impacto ambiental ni los permisos.

Además temen a que el uso de suelo de la población sea cambiada de habitacional a industrial, y aunque han tratado de comprar a varias familias de la población, ellos han rechazado todo tipo de ofertas monetarias por parte de la empresa Gas Natural del Noroeste.

Incluso, en días pasados, el diputado, Jesús Hurtado Torres, pidió al presidente municipal de Lagos de Moreno que se suspenda la instalación del gasoducto en la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, por representar un peligro inminente para la población y, a la Secretaría de Seguridad Pública que presente un informe con los pormenores en torno a los hechos sucedidos el pasado 13 de mayo en dicha comunidad.

Se prevé que, el próximo sábado 25 de mayo, varias organizaciones estatales y nacionales, arriben a San Juan de la Laguna, para revisar el manejo de la obra de instalación del gasoducto.