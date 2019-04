Pide arzobispo campañas con propuestas para contrarrestar inseguridad

Jaime Zambrano

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llamó a los tres candidatos al gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta, de la coalición Morena, PVEM y PT; Enrique Cárdenas Sánchez, del PAN, PRD y MC; y Alberto Jiménez Merino, del PRI, a conducirse con respeto, a evitar las descalificaciones y a presentar propuestas que atiendan los principales problemas de la entidad, entre ellos, la inseguridad.

Ante el inicio de campañas políticas de cara a las elecciones del 2 de junio, Sánchez Espinosa explicó que los partidos políticos ya definieron a sus candidatos y ahora a los ciudadanos les toca escuchar las propuestas para definir su voto.

“Ahora vamos a escuchar sus propuestas, vamos a escucharnos con mucho respeto. Ojalá sean campañas llenas de propuestas y no de descalificaciones”, comentó.

En entrevista tras encabezar la misa dominical en la catedral de Puebla, el líder de la grey católica en Puebla comentó que la principal demanda de los poblanos es que quien gane las elecciones trabaje por la seguridad y porque regrese la tranquilidad a las familias.

“Trabajar por la seguridad (es la principal demanda). Estamos muy mal. Entonces, trabajar por la seguridad, por la unidad de Puebla y de los poblanos. No podemos estar como hemos estado por un tiempo. Ya necesitamos estar en paz y que Dios los ayude a los tres”, apuntó.

Señaló que conoce a los tres candidatos al gobierno de Puebla, a los tres ya los saludó y se reunirá con quien se lo solicite de cara al próximo proceso electoral del 2 de junio.

“A los tres los he saludado. Últimamente, no. He tenido encuentros con ellos, ya prácticamente como candidatos y a los tres los deseo suerte. Yo soy uno más de los electores. (Estoy dispuesto) a recibir a todos, con mucho gusto”, apuntó.

Al mismo tiempo, el líder de la grey católica pidió a los ciudadanos a poner de su parte para que en Puebla se preserve un ambiente de paz y de serenidad; y al final de los comicios, trabajar de manera conjunta por el bien de la sociedad.





ARP