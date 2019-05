No mames metro tengan madre dejen de mentir no son los “tiempos “ que marcan no mamen mentirosos de mierda todos saben que son unos pendejos #LA lenta más de diez min esperando un maldito tren .que hacen ? De aquí tragan ustedes y su perra familia no afecten a los demás perros pic.twitter.com/iSW5Zsmo8t