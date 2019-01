MC “chamaquea” y aprueba extinción del IJM

Elsa Martha Gutiérrez

En una sesión convocada de último minuto, el Congreso del Estado aprobó la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).



Fue a las 11:38 de la mañana, cuando el presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro Cabrera, llamó a la asamblea para un segunda sesión, lo que sorprendió a los diputados de MORENA, PRI y PAN, quienes molestos abandonaran sus curules y se integraran a las gradas del recinto Legislativo.

Así, -entre gritos y acusaciones-, MC con los votos del PRD, PT y Verde Ecologista, avalaron que el IJM se convierta en la Subsecretaría de Mujeres que dependerá de lo que ahora se llamará Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco.

Te recomendamos: Emiten medidas cautelares por IJM

La decisión avalada por 20 diputados, será impugnada por el bloque opositor ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN). Dicen que no se cumplió con el plazo que establece la Ley para discutir el dictamen.



En entrevistas posteriores, Salvador Caro admitió que decidió adelantar la sesión, porque la que realizarían este miércoles sería boicoteada “por un grupo parlamentario” y además no había condiciones para preservar el orden y la integridad física de las personas.



Dijo que el recurso legal que promoverá el bloque opositor no prosperará y aprovechó para denunciar que el PRI y PAN realizaron una “serie de chantajes y extorsiones” al gobierno del Estado y a la fracción de MC.



Sin embargo, no dio nombres, ni tampoco dijo las peticiones que le hicieron.



Ante este señalamiento, la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Mariana Fernández, le exigió a Caro que compruebe su dicho.



“Eso es muy ofensivo, nosotros somos mujeres decentes y a nosotros que nos comprueben que cosa le hemos pedido al gobierno del Estado que sea ilegal, ni plazas, ni recursos, nosotros no nos vendemos”, declaró.

Te recomendamos: Jalisco busca que asesinatos de mujeres sean catalogados como feminicidios

Mientras, el líder de la bancada blanquiazul, Gustavo Macías Zambrano, reprobó lo dicho por el presidente del Congreso y justificó el abandono de sus curules.



“No podíamos convalidar una sesión a todos luces ilegal, ni siquiera se tomó lista de asistencia. Ellos querían hacer su fiesta particular y querían tener su desaguisado que generaron hoy, pues que lo tengan solos y que paguen las consecuencias de lo que están generando”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco.



Este madruguete, destacó, genera desconfianza y sobre todo, hace que estén más atentos y con mayor astucia.



Tanto Mariana Fernández como Gustavo Macías, dejaron claro que el bloque opositor que conformaron junto con MORENA, solo fue por el caso de las mujeres, por lo que prácticamente descartaron una estrategia de revanchismo o de venganza.



“Vamos a ver como abonamos para que la gente no pague las consecuencias de los arrebatos y falta de cordura de quien hoy dirige el Congreso del Estado”, expresó Macías.



En tanto, para Caro Cabrera lo que hicieron los diputados



Del PAN, PRI y MORENA, fue “ridículo, penoso y bajo. Los verdaderos diputados están en su lugar y no haciendo payasadas”, concluyó.



PARA SABER:



*El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) se convierte en la subsecretaría de Mujeres.



*Dependerá de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco.



*Y además habrá una Contraloría Social de Género (CSG).

MC





​

​

​

​