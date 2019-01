Guarderías de León en riesgo, dejan de recibir recursos de Sedesol

Milenio Digital

Al menos 150 guarderías en León que reciben apoyos del programa de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), corren el riesgo de cerrar o suspender el servicio porque han dejado de recibir recursos para atender a los menores esto desde que inició el año.

MILENIO confirmó que algunas incluso han decidido cambiarse al esquema privado para seguir operando, mientras que otras operan a medias y no tienen la certeza de seguir con recursos de Sedesol y otras simplemente han cerrado.

“Las estancias afectadas son aproximadamente 150 en León, se nos informa que no habrá pago del mes de enero es decir para el mes de febrero no tendremos los recursos para hacerle frente a los gastos corrientes como son renta, agua, luz, alimentación y estamos pensando ahorita que vamos hacer”, detalló Ana Vanessa Quintana responsable de la estancia “Solecitos”.

Recordó que estos apoyos se comenzaron a recibir desde la administración del presidente Felipe Calderón y uno de los objetivos era el crear lugares con el fin de ayudar a los padres de familia que contaban con pocos recursos.

Por parte del Gobierno Federal no hay ninguna respuesta aseguró Ana Vanessa Quintana al recordar que sostuvieron una junta para hablar sobre el tema pero no se les aclaró nada.

“Se nos explicó que el Presidente está dando apoyo a los programas de los cuales mencionó durante su campaña y estancias infantiles por ser un programa que ya venía operando desde hace casi 12 años, no es programa ni de su partido, ni de él de forma particular, prometió ayuda a los adultos mayores, prometió apoyo a los niños con discapacidad, nunca prometió nada a las estancias infantiles, eso fue lo que se nos mencionó”, explicó Vanessa Quintana.

Mientras que en la guardería ubicada en Mar de Beaufort en Jardines de la Pradera se confirmó que no han recibido los recursos federales y esto complicó su operación.

“Ya teníamos diferentes problemas para recibir el apoyo, nos llegaba a destiempo, continuamos operando con normalidad, pero con el atraso nos comenzó a generar problemas ya más fuertes y mejor decidimos salir del programa hace unas semanas y convertirnos en una estancia particular”, confirmó una de las empleadas que prefirió omitir su nombre.

MILENIO también ubicó que en la estancia infantil “Los Arlequines” ubicada en la colonia Santiago trabajan con dificultad y ya tienen previsto cerrar.

“Estamos hablando con los padres de familia puesto que vamos a cerrar la estancia, no podemos seguir operando sin el apoyo que se nos otorgaba, estamos realizando todo lo pertinente para entregar el inmueble en las condiciones que se nos pide a más tardar el día 31 de enero”, se informó.

El cierre de esta estancia no solo perjudica al personal que ahí labora, también afecta a niños que se dejan a diario para ser cuidados y a los padres sobre todo.

“Pues no me queda de otra más que buscar algo que sea pronto y se adecue a mis gastos, no puedo dejar a mi hija solo en la casa y pues ni modo, ojalá se arreglara todo y los pudiéramos seguir trayéndola” , comentó un padre de familia.