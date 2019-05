Eduardo Mendieta

A partir de ayer, los elementos de Fuerza Civil vigilan que las rutas camioneras no cobren de más en el área metropolitana, reveló el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.



En entrevista, al término de la firma de un convenio de electrificación, el mandatario estatal descartó que los transportistas estén cobrando tarifas más altas, aunque aún este miércoles lo estaban haciendo y otros tenían más de dos meses que se autorizaron un alza y hasta el momento no se había hablado de alguna multa.

Rodríguez Calderón dijo que no informará sobre la sanción que se vaya a imponer a los “transportistas rebeldes” porque la ley y los jueces se lo prohíben, ya que se encuentran amparados.

“Hemos reforzado a la Agencia Estatal del Transporte (AET), para que tenga más personal y podamos actuar en consecuencia, he dado instrucciones para que la Policía, Fuerza Civil, actúe como coadyuvante de la supervisión de que todo mundo cumpla con la ley en el tema del transporte.

“La Policía, Fuerza Civil, será autorizada para que coadyuve con los inspectores que ya están ahorita en la calle, va mucha gente también de la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar a la Agencia Estatal del Transporte, vamos a ordenar todo este tema, para que todo mundo cumpla con la tarifa”, manifestó el gobernador de Nuevo León.

En recorridos realizados por MILENIO Monterrey se comprobó que rutas camioneras como la 155, 400 y 138, entre otras, hacia municipios como García y Santa Catarina, continuaban cobrando hasta 17 pesos en forma ilegal, pues no existe autorización del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV).

Sin embargo, Rodríguez Calderón preguntó a los reporteros cuáles eran las rutas que estaban cobrando de más, pues ya no había ninguna que lo hiciera.

“Yo no les autoricé nada, yo no soy el que autorizo, ya no están cobrando, eso”, señaló.

“No me pelearé con nadie”

El mandatario estatal señaló que no se peleará con nadie, que actuará con calma y que no violará la ley en este tema al revelar las sanciones contra los transportistas paristas y rebeldes.

“Ya les dije que sí habrá sanciones, pero no se las digo, porque si se las digo, los otros, como todo mundo se ampara en esto, no les voy a decir nada, ¿me explico?, porque también hay un amparo para que yo no diga nada. Los jueces dicen que yo no debo hablar (de) nada respecto a este tema, pues yo no quiero violar la ley.

“Les quiero decir a los ciudadanos de Nuevo León, a los diputados, voy a intentar convencer de que este problema es de todos (...). Queremos resolver (el problema) de tajo e implica que no nos peleemos, yo no me pelearé con nadie, no voy a ser causante de causar (sic) un problema, que luego la comunidad es la que va a sufrir, voy a utilizar toda la paciencia que pueda tener para lograr el gran acuerdo”, dijo el mandatario estatal.

Explicó que estará en manos de los diputados locales del Congreso el esquema de tarifas que plantea el anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad para el estado en donde se podría cobrar por distancia recorrida.

“Tiene que discutirse; Manuel Vital (secretario de Desarrollo Sustentable) tiene la instrucción de estar pegando en la discusión y el Congreso está llamando a consulta sobre el tema que es un proyecto de ley, yo veo que lo que decidan los diputados yo tendré que cumplirlo”, manifestó.

Juan Carlos Ruiz, diputado local del PAN, lamentó el miércoles que los prestadores del servicio concesionado estén violando la ley, y argumentaron que Jorge Longoria, titular de la AET, está siendo “cómplice de ellos”, por lo que reiteró se le debe llevar a juicio político.