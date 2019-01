Milenio Digital

Este año durante la Feria de las Sonrisas, se exhibe el “Pabellón Japón” en donde se muestran diversos artículos que forman parte de la cultura y gastronomía de este país, causando que se siga estrechando aun más los lazos de amistad entre Guanajuato y Japón.



Este nuevo concepto está atrayendo la atención de los visitantes, siendo la primera vez que se abre un espacio para mostrar una pequeña parte de Japón, comentó Miguel Kashiwagui coordinador del Pabellón Guanajuato.



“Todo lo que ha traído Japón, la inversión que se ha hecho sobre todo de las armadoras que se han traído aquí al estado de Guanajuato, pues de alguna manera ya están un poco familiarizados con los japoneses, la aceptación con el foro ha sido muy buena, entran con mucha curiosidad, no saben que esperar pero también queremos eso, superar las expectativas de la gente al no saber que pueden encontrar aquí “dijo.



Se espera que para los siguientes años el Pabellón Japón siga siendo parte de la Feria Estatal, que hasta el momento ha tenido un buen recibimiento es lo que considera Kashiwagui “de aquí se pueden llevar una muy buena experiencia que es lo que le llamamos la experiencia Japón, que la gente que viene tenga la oportunidad de conocer el país aquí en la Feria de León, es nuestro primer año, estamos muy contento, no sabíamos que esperar realmente pero nos hemos llevado una gran sorpresa, sobre todo por la aceptación de la gente y esperamos que sea el primero de muchos más”.



En este Pabellón se muestra una gran cantidad de productos japoneses de todo tipo, desde comida hasta electrodomésticos, está ubicado cerca de la entrada principal de la feria, acude mucha gente a la que le genera incertidumbre el conocer lo que se está vendiendo, a pesar de ser algo nuevo se puede ver que las personas que lo visitan salen del lugar con una buen sabor de boca.



“La verdad está muy interesante todo lo que venden y me parece que cuenta con precios accesibles, la comida es algo que no había probado y es muy rico es algo que no comes a diario y que esta interesante probar, las bebidas y hasta los dulces están muy ricos, creo que la gente se debería dar la oportunidad de conocer esto que es nuevo aquí en la feria y dar la oportunidad de conocer y probar algo que no es del país y que está aquí “ agregó Alejandra visitante frecuente de la Feria de las Sonrisas.