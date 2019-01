Milenio Digital

A tres años de que las Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Unión Diversa de Jalisco hizo un llamado a modificar el Código Civil de Jalisco.



“Desde la sentencia del 26 de Enero del 2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el diario oficial del Estado, en la cual es considerada que si es un acto de discriminación y de no igualdad, prohibir el acceso a las parejas del mismo sexo en contraer matrimonio, basados en la sentencia se declara inconstitucional lo que dicta los artículos del código civil del estado, en cuanto al matrimonio y su acceso a parejas conformadas por personas del mismo sexo; permitiendo con esto, por lo menos en teoría, que todas las parejas sin importar el sexo contraigan matrimonio”, señala un comunicado.



La agrupación califica como vergonzoso que la situación siga igual, la ley no ha sido modificada por lo que el Congreso de Jalisco debe armonizar el ordenamiento para no caer en desacato.



“Hacemos un llamado al cumplimiento cabal de la sentencia del matrimonio igualitario en Jalisco, es vergonzoso que a 3 años de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia siga igual, exigimos que el Gobernador del Estado de Jalisco, la Secretaria General de Gobierno, la secretaría para la igualdad sustantiva, y el Congreso del estado de Jalisco con esta nueva legislatura haga las armonizaciones y alcances que esta sentencia implica, hagan real el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, finaliza.

SRN