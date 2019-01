IP estima pérdidas de 15 mil mdp en enero por desabasto

Bryam Torres

El líder de COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) en León, Jorge Ramírez Hernández mencionó que debido al desabasto de combustible, se estima que la iniciativa privada de Guanajuato, pierda alrededor de 15 mil millones de pesos durante todo el mes de enero.

Dijo que durante las cuatro semanas que han calculado que permanecerá el desabasto de combustible, los distintos organismos empresariales de la entidad han estimado dicha cantidad de perdidas.

“Tenemos un estimado que para las cuatro semanas que calculamos en el tema de la emergencia vamos a perder entre 12 y 15 mil millones (…) Estamos hablando de que todos estos números los estamos sacando entre todos (los organismos empresariales), más o menos, te estoy hablando de un estimado de entre 12 y 15 mil millones de pesos en cuatro semanas”, declaró.

Declaró que durante los primeros días del desabasto de combustible, la COPARMEX realizo una encuesta en la que participaron alrededor de 3 mil empresarios, en la que se reflejaban perdidas de mil 500 millones de pesos, aunque considerando que en Guanajuato hay más de 80 mil empresas, es como llegan a la cifra estimada de 15 mil millones de pesos.

“Nosotros tenemos una encuesta la cual han hecho nuestros propios socios y empresarios vinculados, en la cual hablábamos de un costo totalmente vinculado a esto sobre mil 500 millones de pesos, sin embargo esta encuesta la contestaron 3 mil 500 empresas solamente, entonces más o menos en Guanajuato hay sobre 80 mil empresas registradas en el seguro social, entonces si tú haces una extrapolación considerando los tamaños, de ahí sacamos el numero de los 15 mil millones de pesos en cuatro semanas, entiendo que hay otros estudios que han hecho de manera diferente y llegan más o menos a la misma cantidad”, dijo.

Acerca del tiempo que tardara la economía de Guanajuato en recuperarse de dichas pérdidas económicas, el líder de COPARMEX León mencionó que es arriesgado establecer un pronóstico aunque intuye, que el crecimiento económico de la entidad disminuirá en 2019 hasta en un punto porcentual.

“Yo me imagino que en lugar de crecer al 4% como estuvimos creciendo, creceremos un punto menos o algo así, pero no soy un economista, esto es mera especulación, no te podría decir una cifra en ese sentido sería arriesgado”, indicó.

Expuso que seguirán negociando que se implemente algún programa de beneficios fiscales para los empresas de Guanajuato, pues hoy se vive una contingencia y cada que un estado sobrevive a una contingencia, usualmente la federación implementa algún programa para reactivar la economía de la entidad afectada.

“Estamos en una contingencia y siempre cuando hay una contingencia en cualquier estado, hay un programa de estímulos fiscales y nosotros pensamos que debe de haber una serie de estímulos que nos permitan revertir el tema y no es tanto como un punto de apoyo a las empresas, sino es un medio de reactivación de la economía, es un medio de seguir produciendo de seguir manteniendo la maquinaria funcionando, entonces es un tema de todos, no solo de los empresarios”.

Detalló que algunos de los beneficios fiscales que proponen es que los empresarios en enero puedan deducir de impuestos los costos generados por la compra de gasolina sin necesidad de factura, basándose en el promedio de deducción que registraron durante los 12 meses anteriores.

“Lo que nosotros estamos solicitando como parte de los apoyos es que por ejemplo se haga deducción de gasolina sin necesidad de factura, porque muchas estaciones de servicio ni siquiera factura te dan, que tengamos la posibilidad de que en base a los promedios de deducción que tuvieron las empresas en los últimos 12 meses, puedas deducir en este mes una cantidad similar a lo que has hecho (…) Por ejemplo dentro de las propuestas están que retenciones que les hacemos a los trabajadores, hoy no se las al fisco, sino que las utilicemos como un estimulo para poder seguir operando la economía en función de las pérdidas que hemos tenido”.

Para Hernández Ramírez el Gobierno Federal tiene la solvencia económica para solventar dichos programas, debido a que serian financiados con el ahorro que Pemex está generando derivado de la disminución del robo de hidrocarburo.

“Se supone que hoy la federación está recibiendo mucho más ingresos, derivado a que hoy al momento que no le roban tanto huachicol pues puede comercializar más (gasolina) y está ingresando mucho más, entonces derivado a eso pensamos que sí tienen margen de maniobra para generar en esos apoyos, porque a fin de cuentas en números duros nosotros hemos tenido pérdidas”.