En León no hay riesgo de hechos como en Villagrán

Bryam Torres

Luego del operativo que ayer realizó la Marina y la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Villagrán donde se localizó una camioneta que surtía de huachicol a más 17 vehículos y que concluyó con bloqueos a carreteras y automóviles incendiados, el Alcalde de León, Héctor López Santillana señaló que no hay un riesgo acerca de que la ciudad sufra incidentes de este tipo, pues los grupos delictivos dedicados al robo de combustible no operan en León.

Por lo que el primer edil de León aseguró que continuarán con la actual estrategia para prevenir y combatir el huachicol que han implementado, principalmente en colonias como San Juan de Abajo y Barranca de Venaderos.

"Con la medidas que hemos venido tomando, no solamente desde ahorita sino de manera permanente, el problema se está generando en la zona que se está presentando, ustedes saben el grupo que está asentado, no tenemos ese grupo o ese tipo de grupo aquí (...) Hemos tomado medidas de precaución, pero he estado teniendo reuniones frecuentes con el secretario de gobierno, con el propio gobernador, para estar tomando las medidas preventivas", explicó.

Mencionó que de acuerdo a la información que le ha proporcionado el gobierno del estado, no hay un riesgo acerca de que dichos grupos emigren a León.

De acuerdo a la información que yo tengo, yo no veo ese riesgo (...) no lo veo hasta ahorita, no es algo reciente, es algo que ha estado muy focalizado de acuerdo al análisis que ha hecho el gobierno del estado, la problemática de León es diferente a la que se presentó.