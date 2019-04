Convierten ríos de la ciudad en rellenos sanitarios

Jannet Ruiz

Partes de auto, plástico, ropa alguna nueva otra usada, corteza de árboles, son sólo una parte de los residuos que ya descansan en los ríos en la ciudad y que se han convertido en el destino final de quienes van y los tiran en los cauces aprovechando que no es temporada de lluvia.

Prueba de estos contaminantes se ven reflejados en varios de los ríos de la ciudad, uno de ellos ubicado en la colonia San Martín de Porres sitio transformado en basurero de vecinos y externos que han convertido en rellenos sanitarios los cauces.

“De hecho andan dos señoras vienen abren la basura, no me molesta que lo hagan pero dejan todo ahí y se van. Yo no puedo estar aquí y checándolos, una vez vino un muchacho y le dije oye no me tires aquí me dice, qué eres dueña de todo esto pero le digo yo vivo aquí y me entran animales, enfermedades y todo” explicó una de las vecinas que por seguridad decidió omitir su identidad”.

Y es que no es solo la basura, pues también tienen que aprender a vivir con nuevos inquilinos como lo son: ratas, cucarachas, moscos y hasta víboras.

Según datos del SAPAL anualmente realizan trabajos preventivos los cuales consisten en acciones de limpieza y desazolve en los arroyos que así lo requieran.

De acuerdo a la base de datos ésta cuenta con un registro de 39 arroyos bajo su responsabilidad para darles mantenimiento, sin embargo al acudir a Las Liebres, MILENIO se introdujo al cauce y logró constatar la basura que hay aunque no luzcan a simple vista.

Estefanía es vecina del lugar, su peor enemigo son las lluvias pues al llegar, la acumulación de agua con basura llegan hasta la puerta de su casa.

“Se tapa y se inunda y pues tuvimos que poner esto (banqueta) porque se nos inundaba antes o se metía toda la basura también, mis padres tuvieron que invertir unos 15 mil pesos”

Si hablamos de desembolsar pero en multas económicas, estas van desde los 5 a 500 días de salarios mínimos por la falta de barrido diario y 30 a 5 mil días de salarios mínimos por colocar bolsas, envoltorios o envases en la vía pública, además de que es indispensable respetar los horarios y rutas fijadas para la recolección .

Pero, no lo es todo, retomando el río San Martín para quienes viven cerca además de representar malos olores, también detona en problemas de salud, sin importar la edad…

“Sí de hecho me he enfermado muchas veces de la gripa y de la garganta. Pues que hagan algo aquí porque aquí el pavimento nos molesta mucho, que tapen los hoyos, el hoyo que está ahí, mi papá empezó a echar tierra porque ya venía hasta acá el hoyo. El río la basura que hagan algo que pongan aquí vigilantes para que no tiren basura” Salma Torres de 21 años.

Según estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial diariamente en la entidad se generan más de 3 mil 800 toneladas de residuos de la población, lógicamente una parte de esta cifra sale de los arroyos donde dio a conocer el SAPAL que en este trienio retiraron casi 200 mil metros cúbicos de basura, escombro y lodo lo cual representó un costo de 50 millones de pesos en los tres años.