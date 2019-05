Construcción de City Center va, afirma el regidor Cabrera

Bryam Torres

El regidor y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Jorge Cabrera señaló que la empresa encargada de la construcción del City Center cuenta con todos los permisos necesarios, por lo que es oficial que la obra no se va a detener, lo que considera positivo, pues será una importante fuente de empleo.

El edil panista mencionó que el municipio ya contestó el exhorto que el Senado envió, en donde solicitaban que se detuviera temporalmente la construcción del City Center mientras se realizaban las indagatorias necesarias para conocer el posible daño que la obra causaría en el lago del parque de los Cárcamos.

“Sí claro, porque es legal, que es lo que nos importa, lo que nos importa a nosotros como autoridades tenemos que cuidar que todo se lleve conforme a derecho en el municipio, entonces mientras cumplan con todos los requisitos para otorgarles los permisos, el proyecto va”.

Aseguró que el Ayuntamiento y la Dirección General de Gestión Ambiental ha tenido total apertura para dialogar con los representantes de la plataforma “Salvemos el Humedal”, grupo de ambientalistas que se oponen a la construcción del centro comercial, ya que argumentan que se está dañando al ecosistema de la zona.

“Ya se respondió al Senado, fuera de eso llegó nada más una carta de una asociación norteamericana en donde solicitan una reunión con esta agrupación que está preocupada por el medio ambiente, pero ya la hemos tenido como lo mencione, más de cinco o seis reuniones con esta agrupación y se les han aclarado reiteradamente las dudas, entonces estamos a favor de las acciones para combatir el cambio climático pero se les va a atender”, declaró.

Cabrera mencionó que los senadores estaban mal informados, por lo que el Ayuntamiento les entregó todos los permisos que avalan que la empresa Retail Properties (MRP) cumple con todos los lineamientos necesarios para continuar con los trabajos.

“Creo que estaban un poco desinformados, por lo mismo de que están muy lejos, entonces no les llega la información puntual, como que el proyecto está fuera del parque, porque se menciona mucho que está dañando el parque como si el proyecto estuviera adentro del parque y (no es así) está en un terreno particular, también es el historial de este parque, como se generó y que no es un humedal, que es un cárcamo”.

El Regidor aseguró que la Dirección de Gestión Ambiental realiza inspecciones constantes para asegurarse de que no haya ningún daño en el medio ambiente de la zona.

“Se realizan inspecciones periódicas pero además cuando han llegado quejas como cuando se encontró una pequeña mancha de aceite, también se atienden esas quejas ciudadanas y se va a observar qué está pasando”.

Ambientalistas niegan reuniones

Mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la plataforma “Salvemos el Humedal” negaron que hayan tenido las reuniones en las condiciones que dice el Regidor, pues aseguran que únicamente han tenido una reunión formal y los demás encuentros solo fueron fortuitos.

“Desde la Plataforma Salvemos El Humedal de Los Cárcamos lamentamos que el regidor Cabrera haga uso de la tribuna que supone una Sesión del H. Ayuntamiento de León para realizar afirmaciones falsas. Igualmente, insistimos en la necesidad de confrontar nuestros análisis con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto City Park – Primera Etapa para desvelar la verdad sobre las afectaciones al Humedal y al derecho humano al medio ambiente sano de todas y todos quienes habitamos esta ciudad”, dicta el documento.