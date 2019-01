CEDH resolverá queja sobre discriminación en la UANL

César Cubero

Tras la denuncia de dos estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por golpes, discriminación y negligencia por su orientación sexual, el caso continúa.



Y es que luego que las estudiantes Carina Kasso y Katherine Góngora, de 22 y 23 años, respectivamente, relataron a través de un video difundido en una página de Facebook llamada El Clóset LGBT, AC, cómo un estudiante, cuyo nombre fue omitido en la grabación, se burló en repetidas ocasiones de su orientación sexual, hasta golpearlas en la cara con el puño en el interior de la facultad, la UANL y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitieron un posicionamiento respecto al caso.



En entrevista para MILENIO Monterrey, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que se encuentra a unos días de llegar a una resolución final en el caso de las estudiantes.



La titular del organismo apuntó que no podía adelantar información sobre el resultado final de esta queja que recibieron por parte de Carina Jasso y Katherine Góngora, pero destacó que el mayor interés que existe por parte de la CEDH es sobre las medidas que adoptará la UANL para atender estas agresiones dirigidas a la comunidad Lgbti.



“Ellas vinieron, presentaron su queja aquí, y lo que se hace en estos casos fue que se mandó una solicitud de informe con el abogado general de la Universidad para que nos dijera qué era lo que había pasado y qué acciones se habían tomado.



“Ellas no presentaron la queja cuando pasan los hechos, sino la presentan hasta el año siguiente de que pasaron los hechos, pero estaban todavía dentro del término legal para poder admitir la queja y por eso se inició la investigación y ya estamos en las últimas gestiones”, recordó.



De acuerdo con Velasco Becerra, posterior a ello recibieron respuesta por parte de la UANL y han acompañado a las jóvenes durante las diferentes etapas del proceso que siguen contra el alumno que las golpeó y contra la Máxima Casa de Estudios.



“En los próximos días estaremos ya por definir el trámite final, es por eso que ahorita no podría yo adelantártelo, porque estamos en pláticas tanto con la Universidad como con las chicas”, mencionó.



Por otra parte, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de un comunicado, refirió que la próxima semana personal de la Facultad de Derecho y Criminología (Facdyc) acudirá a la CEDH a fin de sostener una cita conciliatoria con la alumna y ex alumna de la comunidad Lgbti.



Sin embargo, apuntó, en diferentes ocasiones ofreció a las jóvenes cubrir tanto la atención psicológica como médica requerida como consecuencia del incidente; aunque, destacó, a la fecha no ha sido aceptada.



Dentro de los antecedentes del caso, que tiene 15 meses de sucedido, la UANL explicó que el 17 de octubre de 2017 un prefecto de la Facdyc atendió un reporte de un altercado entre alumnos.



Y que los tres involucrados fueron conducidos a la Subdirección Académica. Tras esa reunión, destacó, se formuló un acta administrativa para asentar los hechos, en la que los alumnos aceptan haber participado en el incidente.



Posterior a ello se les ofrece atención médica, la cual fue rechazada por los tres y se impone una sanción administrativa correspondiente a la suspensión de cinco días, misma que, detalló Héctor Alvarado, “está fundamentada en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UANL, así como en el reglamento interno de la escuela”.



“El alumno es el único que aceptó la sanción, las alumnas se negaron a firmar el acta, alegando que no estaban de acuerdo con la sanción”, indicó.



Luego, señaló, ese mismo mes las alumnas presentaron una denuncia penal por el delito de lesiones y, dijo, la facultad remitió en tiempo y forma la información solicitada por la autoridad.



“Posteriormente, en febrero de 2018, la facultad recibió notificación de una demanda de amparo interpuesta por las dos alumnas, alegando diversas omisiones cometidas por la institución.



En marzo de 2018, la facultad tuvo conocimiento de una demanda presentada por las estudiantes ante la CEDH, procedimiento por el cual, aseguró, la facultad ya compareció y rindió su informe correspondiente.



Cabe señalar que de acuerdo con María Romero, presidenta y coordinadora del jurídico de El Closet LGBT, será el 8 de febrero a las 15:30 cuando se llevará a cabo la audiencia de vinculación penal en la sala 3 de Juicio Oral Penal de San Nicolás de los Garza en contra del presunto agresor de las jóvenes.



Además, refirió, esperan no pasen ya más de tres meses para que se dicte sentencia en un tribunal de Distrito sobre los diversos juicios que promovieron desde hace más de un año.



El caso



Tras los actos violentos, Carina Jasso y Katherine Góngora interpusieron una serie de denuncias: la penal contra el agresor, las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Unigénero, y los juicios de amparo contra cinco dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reveló María Romero, presidenta y coordinadora del jurídico de la asociación civil El closet LGBT