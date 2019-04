Orlando Maldonado

Pese a que este lunes los diputados le enviaron un exhorto para que no impugne la Ley Antiaborto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sofía Velazco, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dio a conocer que siguen analizando si se interpondrá o no la acción de inconstitucionalidad.

En entrevista con los medios, posterior a emitir las recomendaciones cuatro y cinco de este año, la funcionaria dijo recibir con respeto el exhorto que le enviaron los diputados, del cual hasta este martes, no ha sido notificada.

​“Nosotros estamos analizando (poner o no la acción de inconstitucionalidad), y el exhorto aún no lo recibimos hasta donde tengo conocimiento. Una vez que lo tengamos lo vamos a analizar y a estudiar.

“Esta Comisión ha sido muy respetuosa de todos los poderes, y de igual forma nosotros nos vamos a dirigir hacia el Legislativo, con respeto. Entiendo el punto, es un exhorto que nosotros estudiaremos y en su momento les diremos qué vamos a hacer”, refirió.

Velazco, adelantó que el interponer o no dicha acción, dependerá del análisis que hagan tanto de los argumentos de quienes se oponen a la Ley Antiaborto, como los que se manifiestan a favor de la misma.

“Creo que respetar es eso: acatarla y no promover una acción, entonces, es lo mismo. Nos están pidiendo que no hagamos la acción, pues nada, la verdad es que yo no tengo mayores comentarios de eso; una vez que nos llegue su exhorto, nosotros aquí lo atendemos, como todos los exhortos que hemos recibido del Poder Legislativo, los hemos atendido y les hemos dado respuesta.

“(Promover la acción dependerá) de analizar toda la normatividad, de que revisemos los argumentos que hemos escuchado tanto de una parte, de otra y nosotros. Una vez que analicemos los derechos tanto de un grupo que ha venido aquí a manifestarnos, como analizar también lo que nos ha dicho el otro grupo, ya nosotros tomaremos una decisión, es una facultad que tiene esta Comisión”, resaltó.

De igual forma, descartó revelar si han encontrado o no alguna violación a los derechos humanos en la Ley Antiaborto, ya que señaló, sería dar a conocer el contenido de la acción.

“Yo no quisiera ahondar más en este tema, porque pues ya estaríamos hablando de la acción. En su momento les vamos a responder si sí o si no y las razones”, apuntó.

Concluyó que tienen hasta el 11 de abril para llegar la impugnación ante la Suprema Corte.

“Estamos en tiempo todavía (para poner la acción de inconstitucionalidad), se vence el 11 de abril”, indicó.

