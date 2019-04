El presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien descartó que hayan hablado de temas del partido, pues dijo que prefieren mantenerse al margen y que sólo abordaron los pendientes de la agenda legislativa.

Al término del desayuno, Monreal dijo que se trató de un encuentro sólo para mantener cercanía, pues dejó claro que la política y los conflictos internos de Morena no son temas que él o López Obrador aborden.