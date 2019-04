El gobierno federal alista una estrategia nacional para combatir las adiciones que implementará a la par de la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa, López Obrador presumió que ayer no hubo homicidios en 15 estados, pero, dijo, no es suficiente.

estamos trabajando en el plan para reducir el consumo de droga porque si no bajamos el consumo de droga no podremos reducir la violencia

La campaña preventiva estará dirigida a los jóvenes y buscará ofrecer alternativas de desarrollo.

No es nada más no consumas sino dar opciones, alternativas a los jóvenes para que no caigan en la adicción