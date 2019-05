Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no tiene interés en “pelear” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el asunto migratorio, menos lo hará con Germán Martínez, quien renunció ayer a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestionado sobre la declaración del ex panista, respecto a que los recortes presupuestales en el sector salud “es algo inhumano”, el mandatario aseguró que respeta su punto de vista, pero no lo comparte, y reiteró que no caería en polémicas.

“Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, ¡no voy a polemizar! Si estoy diciendo que no voy a pelear con Trump, no me voy a pelear con Germán Martínez, se van a quedar con las ganas nuestros adversarios”, dijo en su conferencia mañanera.

Martínez Cázares acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de ejercer prácticas “neoliberales” en detrimento de la institución; sin embargo, el Presidente recalcó hoy su respaldo a las políticas hacendarias y anunció que Zoé Robledo asumirá la dirección del IMSS, por lo que dijo “ya hay una decisión tomada”.

“Puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS o el ISSSTE, pero ya hay una decisión tomada, se va a mejorar el sistema de salud y en eso estoy, lamento la renuncia, pero vamos a mejorar”, comentó.

