AMLO presenta a Zoé Robledo como director del IMSS

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete del sector Salud para presentarles a Zoé Robledo como nuevo director del IMSS, revisar el abasto de medicamentos e informar sobre el avance del servicio de atención médica en el país.

En la reunión, el Presidente instruyó a los titulares del Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud y del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo y trabajar juntos para lograr la meta de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para toda la sociedad.

Zoé Robledo se negó a dar declaraciones y abandonó Palacio Nacional por una puerta alterna, luego de que sus colaboradores argumentaron que ofrecerá declaraciones hasta que se presente primero con el Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, dijo que “tenemos la indicación de redoblar el paso para empezar a hacer los trabajos de mantenimiento, de equipamiento en las áreas que se necesite. Todos salimos ocupados porque sabemos y tenemos muy claro en dónde tenemos que apretar”.

Los funcionarios coincidieron en que no existen problemas financieros en el sector Salud y que las políticas de austeridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) terminarán beneficiándolos.

“Evidentemente no recibimos un ISSSTE Jauja, es un ISSSTE como lo he dicho con muchos problemas financieros y muchos pasivos que heredamos y eso nos genera problemas financieros y administrativos que tenemos que ir subsanando poco a poco, no somos exentos a los problemas pero estamos lidiando con ellos para poder salir adelante”, explicó.