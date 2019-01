El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría de los docentes en Michoacán coincide en que el gobierno federal no merece el trato que ha recibido por parte de la CNTE, por lo que retó a dirigentes a consultar con sus agremiados si están de acuerdo con el bloqueo a las vías ferroviarias.

“Si van a llevar a cabo un bloqueo en nombre de todos los maestros de Michoacán, pues se me hace antidemocrático si no hay una consulta, estoy esperando una postura en ese sentido, porque estoy seguro que la mayor parte de los maestros no está de acuerdo, porque nosotros no merecemos ese trato ”, dijo en su conferencia matutina.