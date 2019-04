Rubén Mosso

La fiscalía de Veracruz ha visto frustradas sus intenciones de cumplimentar una orden de aprehensión contra a Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la entidad, ya que se encuentra protegido por la Fiscalía General de la República.

MILENIO dio a conocer que el ex tesorero llegó a un acuerdo con la PGR para no ser juzgado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecen a la Federación, y que ordenó transferir a diversas cuentas por encomienda que le dio el ex gobernador Javier Duarte.

El acuerdo se realizó el 30 de noviembre de 2018, un día antes de acabar el gobierno de Enrique Peña Nieto. El ex tesorero figura en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.

De acuerdo con documentos en poder de MILENIO, en febrero y marzo del presente año, Tarek fue entrevistado por la Fiscalía General de la República para que siguiera revelando cómo operaban secretarios y personal inferior de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, entre ellos Tomas Ruiz, Carlos Aguirre, Mauricio Audirac, Fernando Charleston, Gabriel De Antes, Carlos Hernández y Víctor Medina.

Lo anterior consta en las carpetas de investigación FED/SEIDF/UNAI-VER/0001740/2016 y FED/SEIDF/UNAI-VER/0000872/2017.

Sin embargo, las autoridades de Veracruz no han logrado ejecutar la orden de aprehensión de un juez de control estatal librada por su presunta responsabilidad en el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

La orden estatal fue librada por la juez Mónica Segovia y, ya prófugo, Tarek Abdala fue ante el Ministerio Público federal los días 22 de febrero y 4 de marzo de 2019, sin ser detenido.

La FGR y la ASF aceptaron otorgar a Tarek un criterio de oportunidad que impide que la fiscalía federal lo impute en las 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas iniciadas.

El criterio de oportunidad protege al ex tesorero en todas las investigaciones sobre el manejo de los recursos federales de los ejercicios 2012 a 2014.

“La realidad es que durante los meses he colaborado con la autoridad brindando información eficiente y útil, tan es así que con fecha 22 de mayo de 2018 comparecí dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, que se encuentra en la Dirección General de Asuntos Especiales, de la PGR, dentro de la cual me fue ofrecido un criterio de oportunidad, al considerarse que, como imputado, aporté información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se imputaba a mi persona, y bajo el compromiso de comparecer posteriormente en juicio o bien donde se me requiera”, señaló Tarek al MP federal.