Familiares de amante asesinado se manifiestan

Noel Vergara

Familiares de de Marcos Ambrosio Estrada quien fue asesinado por un petrolero, solicitaron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que verifique el expediente ya que acusan al juez de actos de corrupción.

La petición la realizó el señor Ambrosio Estrada Avilés, padre del ahora occiso mediante una carta pública enviada al presidente de la República, al gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, al presidente de la suprema corte de justicia Arturo Zaldívar y al presidente del supremo tribunal de Justicia magistrado Horacio Ortiz Renan.

Señalan el “desempeño sospechoso” de las autoridades judiciales para proteger al acusado del homicidio en contra de Marcos Ambrosio Estrada Hernández el cual murió de 11 puñaladas el pasado 20 octubre del 2016.

​“El juez de control José Arturo Córdova Godínez modificó las medidas cautelares del acusado a pesar de que su situación jurídica no ha cambiado pues sigue acusado de un homicidio doloso y aún que el delito fue reclasificado por el juez de control, existe el recurso de revisión de amparo el cual no está resuelto, el juez no tomó en cuenta en su resolución las jurisprudencias y tesis aisladas y argumentos por parte de la fiscalía, sólo se limitó a contar los días y no le dio importancia al tiempo dilatorio que se ha llevado este proceso por los amparos y revisiones a los que tienen derecho las partes, dejando la puerta abierta para que los delincuentes de alto impacto social puedan quedar libre al transcurrir 2 años de prisión preventiva oficiosa al no haberles dictado sentencia”, señala.

“Solicitamos que se investiguen a profundidad los movimientos y cuentas bancarias, bienes inmuebles de los servidores públicos denunciados para determinar si estos están acordes a sus percepciones salariales en el período comprendido entre el 20 de octubre de 2016 hasta la fecha de hoy y no son producto los actos sospechosos", declaró el señor Ambrosio Estrada.





