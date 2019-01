Los nuevos grupos políticos

El pasado sábado se formalizó la creación de un grupo político independiente en Tampico, con el nombre de Movimiento Activismo Social (MAS), juntando a cerca de 300 líderes de colonos enfocados no solo a organizarse, también para colaborar en acciones para los habitantes de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando.

Sergio Villarreal encabeza este proyecto, donde se han juntado colaboradores como Gina Barrios, Roberto Brondo y Ricardo Mora, conocidos por ser parte de la estructura priista porteña. Hoy, muy ajenos al tricolor, tienen como meta convertirse en “el grupo más importante de toda la ciudad”, distanciados de cualquier color. Entre las propuestas, está la atención a la salud.

A esto, en diciembre pasado en Ciudad Madero se dio un caso similar. Presentándose como una asociación civil, el organismo “Líderes Unidos por Madero” salió a la luz pública involucrando a habitantes de sectores como Miramápolis, Fidel Velázquez, Sauces, Miramar, Luna Luna, 16 de Septiembre, Tinaco, Benito Juárez, Dunas, Sahop, Lázaro Cárdenas, Unidad Nacional, Primero de Mayo y Carrillo Puerto.

La formación se dio por iniciativa de personajes ligados al panismo, como el actual regidor Jorge Arteaga, Reyna Luna, Jacinto Contreras, Alberto Ochoa, Miguel Aviña, Alejandro Ostos y Ricardo Villarreal. La idea es en un futuro sumar más y ser una fuerza que en número compita con los partidos.

Así, con esa tendencia se van marcando en la zona sur, el entorno es causado por lo vivido en julio del año pasado. Ambos, el Movimiento Activismo Social y el grupo “Líderes Unidos por Madero”, nacen de un división y desinterés que tuvieron líderes en las instituciones políticas que representaban no hace menos de un año.

No se descarta que en el corto y mediano plazos se vayan fundando más organizaciones de este tipo, sin importar el proceso electoral en puerta que ya tiene forma con candidatos postulados. Y no descarten que varios dirigentes de comités locales y estatales se les acerquen (si no es que ya lo hicieron) para negociar y decidir cómo pueden colaborar. Al final, previendo una contienda muy cerrada, serán votos que marquen la diferencia y para esta situación, dichos votos son muy preciados, casi como diamantes.