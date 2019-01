Frida Kahlo retrató en sus pinturas las secuelas de la poliomielitis, enfermedad que contrajo aproximadamente a los 6 años de edad, y también manifestó en sus obras el dolor causado por el terrible accidente en el que varios huesos de su cuerpo fueron fracturados y su vagina fue atravesada por un pasamanos.



Su constante sufrimiento físico dio pauta a la expresión por medio del dibujo y la pintura; como ella misma lo expresó en una ocasión, a través del arte Frida no retrataría sueños o realidades alternas, sino su vida; tornando esos suplicios en plantas, colores, flores, cielos y animales alrededor de Kahlo.



Frida Kahlo, a mí parecer, es la mexicana con discapacidad más reconocida a nivel internacional por sus obras exhibidas en Francia, y también la más conocida a nivel nacional, aunque esto no signifique que sea la única. Proveniente de la Ciudad de México, tenemos a la chelista Maricarmen Graue Huesca quien padece de ceguera, aunque esto no interrumpió en su formación musical, pues se educó en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela de perfeccionamiento Vida y Movimiento, de donde obtuvo su Licenciatura en Violoncello.



En la disciplina de la música, también tenemos el talento del cantautor, Carlos Monsiváis Reyna, quien a pesar de tener secuela de poliomielitis, decidió dedicarse a la profesión que su familia le enseñó, por lo que ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde también inició formando un grupo musical; hoy en día se dedica a ser compositor e intérprete de bolero, trova y ranchero.



En Guanajuato, más específicamente en el municipio de Dolores Hidalgo, tenemos al pintor Gerardo Uribe Aguayo, un artista que pinta con los pies a falta de brazos; pero más importante aún, un conocedor de tantas técnicas, que no se limita a una sola cuando está frente al lienzo.



De esta manera, es cómo estos artistas atrapan al público, sin limitar su capacidad, su creatividad; sin dejar de luchar contra la discapacidad.







