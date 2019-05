La vida pasa, si te quedas quieto

Pasa en el ámbito personal y profesional, si te quedas estático y no te mueves, dígase estudiar, actualizarse, estar al día en noticias e información, observar las nuevas tendencias de trabajo, te vas simplemente quedando obsoleto, y tendrás grandes afectaciones. Otros tomarán tus oportunidades y trabajo por ti de seguro, y cuando lo quieras recuperar, será muy difícil y el doble de complicado porque habrás perdido la confianza y credibilidad.

Así que más vale que tanto los individuos como las empresas estén inquietas, y le tengan “no miedo, sino pavor” al área de confort, que tanto perjudica, porque, ¿a quién no le gusta vivir de su popularidad y prestigio? Creo que a todos les encanta, pero el problema es que si ahí se quedan no saldrán nunca si no se renuevan, así que hay que ponerse a trabajar y a luchar con las nuevas alternativas que van apareciendo, o están por hacerse palpables, para llevar la delantera; hay que hacer lo posible por ser el primero sobre todo lo que conlleva al negocio y al “corazón que lo mueve”, al final es en lo que trabajamos y conocemos, esta es una premisa de que estamos obligados a conocer y estudiar más del mismo negocio que nadie, por ser nuestro interés principal y nuestra forma de vida.

Paradigmas a vencer, como el invertir en tecnología, capacitación, adaptación, alianzas estratégicas, conquista de mercados, manejo preciso de los indicadores por área y una planeación estratégica agresiva, representan los grandes retos a vencer y a hacerlos nuestros en nuestras vidas cotidianas, ¡solo hay que hacerlo! El “copiar” puede llevar a ser segundas partes y malas, se recomienda no arriesgar; mejor hay que tratar de ser “el original”. Reduce el riesgo al fracaso.

La mayoría de las empresas que se quedan inmóviles, por lo general tienen su sentencia de cierre a la vuelta de la esquina, ¡por ello se tiene que tener en mente y como una forma de vida el siempre estar en movimiento, hacia la mejora continua, en donde se reducen precios e incrementan las utilidades, con base en un portafolio de productos y servicios, más adecuados a la época y a las generaciones actuales. Hay que inyectar nuevas energías a los individuos y a sus empresas, sin duda alguna; “no se me mueva de ahí, si no pierden” ¡es un paradigma obsoleto! Créanlo. _