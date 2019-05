¿Por qué así?

Hay quienes están convencidos de que la Liga Mx, la máxima división del futbol profesional en México, tendría que estar conformada por no más de 14 equipos.

Estoy seguro que esta conclusión llega a partir de una línea casi incontrovertible: el número de dueños o propietarios únicos, es decir, dejando de lado la multipropiedad.

El tema es que este último concepto, con amplias ramificaciones ya pues lleva años y años operando, no ha dado pie a lo que podríamos definir como corrupción o deshonestidad en el punto especifico del potencial arreglo del resultado de partidos.

Hemos visto a equipos de un mismo dueño impidiéndole el pase a la Liguilla en partidos de la última jornada. Triunfos que podrían haberse quedado en pactados empates. Y así algunas otras historias que no han dado paso a la deshonestidad.

Se ha dado lugar a otro tipo de conflictos que se han intentado regular, como las trasferencias de jugadores amarradas entre equipos de un mismo dueño…

El caso es que no se han encontrado empresarios con el número suficiente como para tener 16, 17 o 18 dueños diferentes. Y por lo que se ve, no los habrá.

Ignoro por qué, porque este país por supuesto que tiene muchos empresarios con el poderío de tener y mantener equipos de futbol. Pero pues simplemente no les interesa invertir de forma directa en el manejo de un equipo profesional.

Lo que sea… Ayer se dio forma a lo que me parece un paso timorato: ampliar a 19 equipos (uno más), al menos los próximos dos torneos.

¿Por qué a 19? ¿Por qué razón, si están convencidos de que hay condiciones para crecer la Liga, no se da paso a una transformación más radical?

¿Por qué no se dan tiempo a evaluar y a decidir la supresión de la absurda Liga de Ascenso? Ya, para ya. ¿Por qué no se suma a la Liga Mx no a un equipo más, sino a cuatro o cinco más?