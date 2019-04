Siete de la mañana, y el sol me despierta. Es cuando pienso que debo colocar cortinas oscuras en mi recámara. Porque son las siete de la mañana, en los primeros días de Primavera, y ya parecen ser las 10:00 am, señal inequívoca de que en unos días más comienza el Horario de Verano.

Y sí. El próximo domingo ya habremos adelantado una hora el reloj. Nos levantaremos más temprano, y en principio nos acostaremos una hora antes de lo habitual, como lo hacemos desde 1996, cuando Ernesto Zedillo instituyó en el país el decreto para tener dos horarios en un año.

Lo cierto es que desde 1996 he vivido, a veces como simple espectador, a veces como activo participante, debates sobre la conveniencia de tener un horario así.

Recuerdo a Esperanza preguntando con firmeza, en medio de la sala de redacción, quién le iba a reponer esa hora de sueño. Recuerdo un lema de las marchas en Guadalajara contra el Cambio de Horario: “El cambio nada deja, nomás nos apendeja...”. Recuerdo que cambiar el horario nos recorta, en 60 minutos, el horario de cierre del periódico impreso (hora que se recupera en invierno y nos deja salir temprano un día).

Lo que no ocurre, según he recibido comentarios, y leído en diferentes sitios, es que los particulares ahorren dinero de sus recibos de electricidad. Hay quienes aseguran que no hay ahorro porque es muy poca la diferencia de uso de electricidad doméstica. Otros señalan, creo que con razón, que ningún ahorro se refleja porque el costo de la electricidad sube de manera constante. Y así no se puede. Miguel, mi cuñado, dueño de un taller que usa maquinarias diversas todo el tiempo, está convencido de que no hay ahorro porque simplemente en la Comisión Federal de Electricidad cobran lo que quieren.

Las autoridades insisten en que el cambio de horario genera ahorros. Y al decirlo sueltan cifras y porcentajes que aseguran son el aval de sus afirmaciones. Pero existe la posibilidad de que 2019 sea el último año con cambio de horario. ¿Será la abolición del mismo un logro de la 4T?

twitter: @baezamanuel