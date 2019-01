Comunicadora enfrenta el burocratismo

Con Gilberto Higuera Bernal como titular en la Fiscalía General del Estado en nada cambió el tortuoso burocratismo en los Ministerios Públicos.



En Puebla quienes son víctimas de la delincuencia se enfrentan no solo a perder su patrimonio.



También se topan con Ministerios Públicos que manipulan las declaraciones de los afectados y con la lentitud en las investigaciones, con la única finalidad de cansar a las víctimas para que no ratifiquen sus denuncias.



¿Todo esto para qué? Para bajar la incidencia delictiva. ¡Vaya forma de hacer justicia en Puebla!



Vea si no: La comunicadora Meme Yamel Contreras, conductora de La Neta Noticias y columnista de MTP Noticias, fue víctima de un asalto a negocio el pasado 19 de enero.



De su empresa ubicada en la colonia Bugambilias en la ciudad de Puebla fueron sustraídos 42 motores para actividades agrícolas. Fue un robo muy bien planeado, los delincuentes conocían cada espacio de la fábrica.



Es cuestión de días para confirmarse el uso de un camión recolector de basura de una empresa concesionaria que trabaja desde hace varias décadas para el ayuntamiento de Puebla.



La afectada se presentó el día 20 al MP para informar que no solo se llevaron las máquinas, sino escrituras.



¡Pero cómo iba a decir que se llevaron las escrituras! El agente del ministerio público Jorge Torres Aguilar pidió a la víctima de la delincuencia que solo dijera que le robaron documentos, pero que no diera detalles.



En la carpeta de investigación CDI1069/2019/ZC el agente dejó asentado que era “urgente” que un perito de la Fiscalía acudiera al lugar donde se perpetró el atraco, para recabar las evidencias.



Este martes se cumplieron 9 días sin que el perito se presentara en el lugar del robo, mismo tiempo en el que la Fiscalía no ha mostrado interés de investigar este hecho.



Hoy dicha autoridad está a tiempo de evitar algo peor. Porque una semana antes del atraco a su empresa, la mamá de la comunicadora fue asaltada en su casa y negocio.



Desde el 20 de enero cuando ella presentó la denuncia, recibe llamadas para ser acosada.



La comunicadora y su familia están en riesgo desde noviembre de 2018, cuando falleció su padre. Hasta un muñeco vudú colocaron afuera de su oficina, para dañarla psicológicamente.

@TirzoIvan