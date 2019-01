Las personas delgadas sedentarias también corren riesgo

En publicación reciente en el American Journal of Cardiology se presentan las conclusiones del estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos), las personas delgadas sedentarias tienen el mismo riesgo de infarto de miocardio que aquellas que tienen sobrepeso.



En resumen, los científicos han observado que las personas con peso normal que pasaban la mayor parte del día sentadas, pero que cumplían con las recomendaciones de hacer ejercicio moderado semanal, un mínimo de 150 minutos, tenían un riesgo 58% menor de infarto que las personas con sobrepeso.



Sin embargo, cuando aquellas con peso normal pasaban la mayor parte del tiempo sentadas y hacían muy poco ejercicio, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, fue similar al que tienen las personas con sobrepeso.



Tener un peso normal no es suficiente para estar sano. Un estilo de vida sedentario puede hacer que se pierda la ventaja de tener un peso saludable y el riesgo cardiovascular es igual al que tienen las personas con sobrepeso. Cuando las personas son sedentarias, especialmente a partir de los 40 años, se pierde masa muscular magra y la capacidad cardiorrespiratoria disminuye., señalan los autores.



Los participantes en el estudio tenían entre 40 y 79 años, sin antecedentes de enfermedad cardiaca y los investigadores utilizaron la calculadora estándar de factores de riesgo del Colegio Americano de Cardiología para evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares.



Los investigadores calcularon el Indice de Masa Corporal (IMC), encontrando en las personas con un peso saludable un IMC entre 18,5 y 24,9 y aquellas con sobrepeso un IMC de entre 25 y 29,9. El IMC -peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros (kg/m2) es un indice utilizado frecuentemente utilizado para clasificar el sobrepeso y la obseidad en adultos. El sobrepeso se define como un IMC igual o superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30.



En general, el 35% de los participantes del estudio tuvieron un alto riesgo de eventos cardiovasculares tomando en cuenta otros factores de riesgo además del IMC. Además, cerca del 30% de las personas con un IMC de rango normal tenía un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, cuando los investigadores observaron la grasa en la región intestinal encontraron que los participantes de peso normal con una cantidad excesiva de esta grasa tenían más del doble de probabilidades de experimentar un evento cardiovascular que los participantes con un IMC normal y sin gran parte de esta grasa.



Del mismo modo, los adultos con un IMC normal con dificultad respiratoria durante el ejercicio eran 35% más propensos a sufrir un evento cardiovascular, en comparación con aquellos con peso normal que no tenían problemas respiratorios con el esfuerzo.



El tener un peso saludable por sí solo no elimina el riesgo de eventos cardiovasculares súbitos. Más vale prevenir.