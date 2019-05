NFL: Pete Carrol quisiera anular las repeticiones instantáneas

A veces salen propuestas que, por más argumentadas, parecen darle marcha atrás a la misma evolución y los factores que nos hacen únicos como entes pensantes, el tema en el que voy a aterrizar me sorprende por su origen: Pete Carroll, head coach de Seattle, genio innovador de playbooks quien, con Russell Wilson aun novato, diseñó un sistema que los llevó de inmediato a ganar un Superbowl.

Cómo entender que alguien tan progresista le comentó a un medio de Estados Unidos que si algo quisiera cambiar en los reglamentos de la NFL sería ¡eliminar el uso de las repeticiones instantáneas! Me dejó en shock, sus argumentos son que, aunque entiende las causas de usar tecnología, él extraña el elemento humano, el confiar en los árbitros y atenerse a sus decisiones como definitivas. Dijo: “(La tecnología) me resulta divertida pero también frustrante, a mí me gustaba más cuando los oficiales formaban parte del juego”.

Es cuestionable que el mismo Carroll sea de los coaches que hacen más uso del pañuelo rojo (el que arroja al campo para pedir a los referees que revisen una jugada cuando no están de acuerdo).

Al contrario de esto, la NFL va en pro de utilizar más tecnología, hoy ya cuenta con un inventario de dispositivos que son herramientas durante los partido: desde la cámara que “flota” sobre los jugadores y otras más colocadas en todo rincón del campo hasta equipos de intercomunicación entre coaches y el QB, o el capitán defensivo con un audífono en el casco y de ahí al uso de tabletas y fotos para revisar el juego en tiempo real o contar con una cabina de referees en NY monitoreando todos los juegos y con el poder (aun sin el reclamo de un equipo) de revisar decisiones sospechosas así como todas las anotaciones. Y falta, la liga pretende colocar chips sensores en el balón para ver si cruzaron la línea de scrimmage o si salieron del campo, eso entre otras ideas para asegurar mayor justicia en el juego.

Contra esa tendencia, Carroll propone regresar a la época en la que más errores arbitrales se cometían, el romance del “factor humano” es arcaico hoy en día, y no fue un comentario de dientes para afuera porque él ya ha dicho eso antes. El “criterio” humano nunca será mejor apoyado que con evidencia, cámaras captando ángulos a los que el ojo no llega y tomas lentas en HD rebasan la capacidad humana para analizar algo en tiempo real, eso es un puntal y alivio a la mayoría de las decisiones actuales. Insisto, que extraña postura. Ojalá solo sea nostalgia. No queremos esa involución en este moderno y complejo deporte.

Y de ahí… A lo que sigue.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa