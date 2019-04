El pleito con los maestros

Gil cree a pie juntillas que por lo que toca al conflicto con los maestros de la CNTE, no hemos visto nada. El Presidente advirtió: “les quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles, porque lo que me interesa es que los maestros y las maestras en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso, para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados”. Esta es la historia de una reforma educativa que no podía abrogarse porque quienes pretendían su anulación no permitían que se revocara aquello que exigían que se aboliera. Precioso lío.

No sé decirte cómo fue

Gamés no quisiera decir que se los dijo, pero se los dijo: los líderes de la CNTE son un grupo de cuatreros, asaltantes a quienes solo interesan los privilegios y el dinero. Dice el presidente Liópez Obrador: “ahora que toman la Cámara de Diputados señalan que es igual, que estamos engañando, simulando, ¡pues no!, no somos lo mismo, y por eso vamos a aclarar. ¿A quién nos importa aclararles?, a las bases magisteriales porque los dirigentes no siempre actúan bajo principios democráticos”.

Si Gilga entiende algo, cosa improbable, el asunto del litigio se encuentra en quién tomará el control de la nómina en los estados. Meterle mano a los dineros, ese es el único objetivo de los dirigentes de la CNTE. “Nosotros queremos tener las dos facultades. Con algunos gobernadores se está platicando para que sea la Federación la que se encargue. Esto va a significar que el manejo de la nómina y el manejo de los fondos regresen a la Federación”. Si el Presidente logra vencer en este toma y daca obtendrá una victoria no menor en su foja de combates. Oh, sí.

Ahora mal sin bien, la SEP pactó con la CNTE que la reforma educativa no se discutirá hasta que los maestros no hayan avalado el dictamen: “no van a tocar el tema hasta que terminemos los trabajos”. Los maestros regresarán a la Ciudad de México, grandes movilizaciones, amenazas terribles, inmunodeficiencia, en fin. En entrevista con su periódico El Financiero, Wilbert Santiago dijo: “los diputados no van a sesionar el tema educativo hasta que se construya el acuerdo para la abrogación de la reforma educativa”.

El jueves pasado, reporta una nota de su periódico El Financiero, Mario Delgado dijo: “el dictamen de la reforma educativa no subirá al pleno de la Cámara de Diputados hasta que se agote el diálogo con los maestros de la CNTE”.

Corrijan a Gil: ¿recuerdan ustedes a un grupo más rijoso, violento, codicioso que la CNTE, y a un grupo más impune? Total, la CNTE avanzará sobre Ciudad de México y convertirá sus calles en una olla hirviente. Adelante, la policía los apoyará. ¡Hip, hip, hurra!

La serie Colosio

El comandante Benítez se ha percatado de que algo anda muy mal en la investigación del asesinato de Colosio y se convierte en una especie de Súper Agente 86, Maxwell Smart. Les grita a los corruptos, los insulta porque siente un terrible dolor por la muerte de Colosio. Los espectadores suponemos que Benítez sabe algo tremendo. Por esa razón cita a Diana Laura en el aeropuerto. En el tránsito de la central aeroportuaria se respira algo fatal. Benítez corre para encontrar a Diana Laura para revelarle un secreto sobre la muerte de su marido. Al cruzar una calle, con el misterio entre sus manos, una camioneta dispara en su paso frente al comandante ocho disparos. Cuatro de esos impactos horadaron el cuerpo del comandante Benítez. Diana Laura al Presidente: ¿Quién fue, Carlos? Un capítulo antes, pudimos ver cómo Carlos Salinas se limpiaba las manos con un pañuelo arrugado. Benítez tendido en la calle desvela el acabose de ese asesinato y la confirmación del complot. Gil sigue con la mirada fija la mirada de Colosio, la serie. De hecho, se retira de esta página del fondo a ver otro capítulo. ¿Salinas mintió? ¿Camacho se la jaló? ¿Zedillo se hizo el wey?

Todo es muy raro, caracho, como diría Balzac: Todo poder es una conspiración permanente.



Gil s’en va

gil.games@milenio.com