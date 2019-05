Árboles maderables, oh, sí

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó las declaraciones del Presidente en el ejido chiapaneco del municipio de Ocosingo: “No quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó, fortaleció la democracia en México”. Pas mal, pensó Gilga: “no voy a reelegirme, por principio, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección”. El Presidente itinerante invitaba a sus seguidores a sumarse al proyecto de siembra de árboles maderables. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, lo recibió con alabanzas por sus programas sociales. ¿En qué año vivimos? Señor presidente, gracias por su generosidad, el pueblo chiapaneco le agradece.

Liópez Obrador solicitó aprovechar estos programas y “no perder el tiempo en la hamaca”.

Liópez recordó su paso por el Instituto Nacional Indigenista en 1982, en Tabasco: “Allí aprendí a trabajar”. Caracho, aquellos años priistas, ya no nos da pena reconocer que de allá venimos.

El mandatario expresó que le dejaron “muy abandonado al pueblo”, con hambre y sed de justicia “y para eso se llevó a cabo este cambio y yo no les voy a fallar (…) no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno”. El divorcio del gobierno y el pueblo, hambre y sed de justicia. Gamés se escondió en un clóset. ¿Cuántas veces ha oído este discurso? Mil veces. No es nada original, la verdad de las cosas.

Voy y vengo

“Yo nada más voy a estar seis años, termino en septiembre de 2024 (sic), ya termino mi misión y por eso tengo prisa, para que avancemos lo más que se pueda, que no se las pongamos fácil a los de la mafia del poder, que si ellos vuelven no la tengan fácil (…) El pueblo que es el que manda y puede decidir que continúe la misma política, pero puede también cambiar, no dejemos pasar esta oportunidad.” El Presidente festejó el triunfo de los negociadores mexicanos de la Secretaría de Economía en el diferendo por los aranceles que Estados Unidos estableció a sus socios: “Fue un triunfo de los negociadores del Gobierno de México, un triunfo de la diplomacia y de los negociadores del Gobierno de México, es más, hasta le dimos una ayudadita al Gobierno de Canadá”. Sí, monsieur Trudeau, lo ayudamos le guste o no. Ji.

A pesar de no haber hablado con Trump, el Presidente informó que “ya se resolvió lo del acero, que es lo que nos importaba; no es para presumir, pero nos fue muy bien, esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio”. Oh. Gil no comprende, pero no importa: “Ahora que ese gran obstáculo se ha levantado, avanzaremos rápido”, dijo en referencia a la ratificación del tratado comercial trilateral. Dios nos oiga y los oiga.

Arcoíris

El Día Internacional contra la Homofobia, el presidente Andrés Manuel Liópez Obrador informó que su gobierno emprende acciones para erradicar la discriminación y los crímenes de odio y dijo que se está construyendo una “auténtica democracia” (…) “Vamos a dar a conocer acciones contra la homofobia, en contra de la discriminación, de los crímenes de odio, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la cuarta transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos, es democracia, libertad y justicia”.

Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se comprometió a que los servicios de salud serán apropiados para la diversidad sexual, un protocolo de atención. La presidenta del Conapred estimó que para que las investigaciones sobre crímenes de odio sean dignas, todas las procuradurías deben atender el protocolo de atención.

Genaro Lozano criticó que el ex presidente Felipe Calderón “abrió la puerta a la homofobia” y se quejó de que el PAN siempre ha votado en contra de la igualdad, mientras que en 2016, dijo, Enrique Peña Nieto abrió la puerta a la igualdad, “pero su partido lo dejó solo”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que ya se avanzó con los tratamientos pendientes para personas con VIH: "Pudimos asegurar que en ningún momento se perdiera el abasto, hemos asignado más de 80 por ciento de compra y hemos tenido un ahorro extraordinario de mil 700 millones de pesos que corresponde a 50 por ciento del presupuesto anual".

Gil está de acuerdo con el Presidente, faltaba más: de acuerdo, ¡hip, hip, hurra!

Todo es muy raro, caracho, como diría Eleanor Roosevelt: “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”.

