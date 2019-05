Que el Instituto Estatal Electoral, de Coahuila (IEE) tiene una bolsa de 70 millones de pesos para renovar su edificio y hacerlo lo más moderno posible. Hasta ahí todo bien. Los problemas se presentan cuando esos recursos se canalizan, sin una licitación de por medio, a una constructora que pertenece a una ex funcionaria de ingrata memoria del pasado sexenio. El nombre está circulando en distintas esferas gubernamentales y no ha generado una muy buena opinión que digamos. De entrada, porque ese personaje se confrontó con muchos políticos. En algún momento, fue tan provocadora que hasta un caballero intentó darle un zape. Por fortuna, privilegió la cordura.





Que, a pesar de los fans que acumula en la Ciudad de México, el sampetrino Javier Guerrero, no fue favorecido con la Sub Secretaría de Gobernación que dejó acéfala Zoé Robledo y le tocó la suerte a Ricardo Peralta, un abogado nacido en la Ciudad de México y especialista en procuración de justicia. Quienes adelantaron que en ese “casting” el sampetrino estuvo más que cerca de quedarse con el “papel”, lo vieron con filosofía. Guerrero sigue como titular de la Unidad de Gobierno, adscrita a la Secretaría de Gobernación. No todo es miel para Guerrero, por cierto, en alguna publicación nacional lo calificaron como uno de los indeseables del equipo de AMLO, por su cercanía con el PRI, Beatriz Paredes y su rol de tesorero en el equipo del entonces gobernador de Coahuila Enrique Martínez. Ayñ.





Que en la víspera de la elección en Durango capital la moneda está en el aire. Los panistas temen las movidas que José Ramón Enríquez Herrera pueda tener el día de la elección. Morena lleva tiempo tejiendo una red sindical con Christian Salazar, delegado de Catem en Durango. La red se maneja de bajo perfil, pero poco a poco han entrado en la vida sindical. Otniel García Navarro, candidato de Morena a la alcaldía, tendría movilidad para los simpatizantes que ha logrado con el tiempo. Aunque Morena es su peor enemigo, simplemente son dos grupos que no comulgan y no lo harán: como sucedió en la multa a Enríquez, prefirieron dejarlo en la contienda.

Incluso, Pablo César Aguilar le dio la bienvenida a Enríquez cuando arribó al recinto legislativo. Para Ripley. Es un escenario inédito, no para la clase política que sólo ha mostrado su gatopardismo, sino para los ciudadanos. “Cambiar todo, para que nada cambie”. Y así por los siglos de los siglos, y los cambios de siglas.









