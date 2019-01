Vivo en un país en el que la causa de tantos divorcios fue el neoliberalismo. Y eso algo tiene que ver con los feminicidios.



Sí. Lo juro. Lo dijo el Presidente en su mañanera, que la verdad, cada vez se ponen mejor. Al principio habló del neoliberalismo como culpable de todos los males, nada raro, y ayer mencionó a Carlos Salinas de Gortari, al que llamó el padre de la desigualdad moderna en México. Unos minutos después le preguntaron:



–¿Y en su sexenio podremos ver una política integral de combate al feminicidio, señor Presidente?



López Obrador dijo que no solo eso, que estaba preocupado, que esperaba reducir la violencia, en particular los homicidios, recordó la cifra de 80 homicidios diarios, que le dolía mucho… Y luego dijo lo siguiente:



“Yo quiero también llamar la atención sobre algo. Si logramos que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, que haya empleo, que haya ingresos, que se detenga el grave problema de la desintegración familiar. Porque el neoliberalismo no solo causó un daño en lo económico, en lo material, sino destruyó familias, creció mucho el problema de la desintegración de las familias. Eso no está medido. No es como la tasa de crecimiento económico, pero el crecimiento de divorcios en este periodo fue elevadísimo. Se rompieron familias y la familia es fundamental; es la institución de seguridad social más importante del país. Todo esto lo tenemos que ir arreglando y en esa medida vamos a ir creando las condiciones para bajar la delincuencia”.



Pues sí. ¿Que usted se divorció porque el marido la golpeaba? ¿Que usted se divorció porque le pusieron el cuerno? ¿Que usted se divorció porque, diría José José, el amor acaba? ¿Que usted se divorció porque nunca se debió haber casado? ¿Que usted se divorció porque a usted la casaron sus papás como en matrimonio arreglado? No. Nada de eso.



Fue el neoliberalismo. Pinche Salinas.



(Solo aplica a divorcios de 1988 a 2018)



Por cierto, con el incremento en los divorcios –que empezó en 2000, tal vez, solo tal vez porque se hizo más fácil divorciarse– hubo un descenso igual de dramático en los matrimonios. Sí mide eso el Inegi. Cómo arreglar eso no fue materia de la conferencia del Presidente.



¿Entendí bien o ya no entiendo nada?



Y que vivan las mañaneras.







@puigcarlos