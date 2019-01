Nexos

Por René Suárez Urrutia

Ilustración: Víctor Solís

La partida de intereses de la deuda (596 mil millones de pesos) es muy clara y está destinada a cubrir el pago de intereses de deuda externa o interna; lo más importante es que no considera el pago de capital y únicamente es el servicio de la deuda. Tan sólo el pago de intereses de deuda equivale al 10% del total del presupuesto del país. Lo anterior es un indicativo de lo costoso que resulta endeudarse y más si se compara con los beneficios de hacerlo. En realidad, la economía no ha crecido y no se entiende cabalmente cuál es el propósito de incurrir en endeudamiento, sobre todo porque se prioriza el gasto corriente. El pago por intereses de la deuda ha tenido un crecimiento de 15% anual en los últimos seis años.



