El Fondo Nacional al Fomento del Turismo (Fonatur) informó que negocian con ICA modificar el tramo de la carretera Kantunil-Cancun, donde tienen concesión la empresa, para que por esta vía pase el Tren Maya , lo que implicaría cambio en el contrato.

Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, señaló que la compañía les ha presentado una propuesta, donde dos carriles serían para el proyecto ferroviario y los otros dos para los automóviles, además de que se puso como condición que ICA construyera esta obra.

Al término de la firma del convenio con ONU-Habitat, el funcionario comentó que se encuentran negociando todos estos aspectos y prevé que sea en dos meses cuando se tenga un acuerdo.

Jiménez Pons especificó que utilizarían aproximadamente 215 kilómetros de la carretera Kantunil-Cancun, de los poco más de 240 kilómetros que tiene en total.

Señaló que por cuestiones legales, el gobierno no puede construir otro tipo de transporte que compita con los automóviles para no afectar el foro, por lo que se tendría que modificar este aspecto, ya que esta vía no ha cumplido con los objetivos de 8 mil automóviles por día, al estar solo entre 3 mil y 4 mil.

