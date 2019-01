Sin nuevas empresas en corredor El Salto

Elsa Martha Gutiérrez

Este año, no llegarán nuevas empresas al segundo corredor industrial más importante de México. Las ya existentes solo invertirán recursos en ampliaciones, equipo y tecnología en maquinaria, pero será un monto menor a lo destinado el año pasado.



El presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Güitrón Robles, aseguró –además- que las medidas tomadas por el Gobierno Federal para combatir la corrupción y el robo de hidrocarburo, ha generado incertidumbre y una influencia negativa en el exterior del país.



“Estamos de acuerdo con el combate a la corrupción, pero las medida tomadas como las largas filas para cargar hidrocarburo en los vehículos han provocado que la mayoría de los inversionistas actúen con mayor cautela, ya sea retrasando o anulando posibles inversiones para Jalisco”, expresó.



Entre las medidas que tomaron en el corredor, se encuentra permitir a los empleados salir en horarios de trabajo a cargar combustible y eso “sin duda merma la productividad de las empresas”, dijo.



Sin embargo, no reveló cuantas horas hombre se han perdido en las últimas tres semanas de escasez.



Güitrón Robles indicó que algunas empresas ya le han reportado problemas en el suministro de asfalto, y lo peor es que no le han informado cuando se normalizará la situación.



“Las refinerías están teniendo problemas, están parando algunas y entonces el asfalto es un producto del petróleo y por eso no lo están surtiendo. Uno de los problemas mayores que tenemos es la falta de información veraz y confiable, no sabemos cuándo las refinerías comenzarían a trabajar de manera normal”, abundó.



100 MDD MENOS









Este año, empresas del ramo automotriz, químico, metal mecánico, agroindustrial, alimenticio y electrónico generarían 2 mil empleos e invertirán 250 millones de dólares, 100 menos que en 2018.









De acuerdo con el presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Güitrón Robles fueron muchos los factores que influyeron para que las empresas no crecieran como hubieran querido.









Entre ellos, la inseguridad, principalmente el robo a transporte de carga y a personas que se incrementaron entre un 16 y 20 por ciento; la difícil situación de los mercados internacionales y la incertidumbre económica de México.









“Decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eso genera incertidumbre en los inversionistas extranjeros; inseguridad y la falta de hidrocarburos como el aviso de que hay falta de gas natural, gasolina; todo esto pone a pensar a los inversionistas extranjeros”, detalló.









Dijo que falta certeza jurídica y seguridad tanto para las personas como para las mercancías que se trasladan a fin de mantener y atraer nuevas inversiones a la entidad.









En el corredor industrial de El Salto hay fabricantes de neumáticos, equipos electrónicos, productos químicos y farmacéuticos, chocolates, autopartes, vehículos y autopartes.









Este lunes, Jesús Lara Herrera, vicepresidente de la AISAC, reveló que por el paro ferroviario de Michoacán hay 8 mil contenedores detenidos. “No pasa el acero y otros insumos de las industrias” asentadas en el corredor.









La AISAC sugirió hacer un frente común para trabajar y resolver problemas como la seguridad, falta de infraestructura, fortalecimiento del estado de derecho, mano de obra calificada, combate a la corrupción atracción de inversiones.

El Dato Inversión 2019 250 mdd.

2 mil nuevos empleos.

21 mil mdd en ventas.





MC

​