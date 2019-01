Rechaza Banorte panorama económico difícil en México

Miriam Castro y Karen Guzmán

La propuesta de reducir e incluso eliminar algunas comisiones por parte de Morena tuvo un impacto en las acciones de Grupo Financiero Banorte durante el último trimestre del año pasado; sin embargo, para su director general, Marcos Ramírez Miguel, las percepciones del mercado no reflejan necesariamente algo negativo, y aseguró que por difíciles que sean los tiempos, la institución siempre sale adelante.



En materia macroeconómica, el directivo del banco regiomontano dijo entrevista con MILENIO que el escenario no es tan complicado como se cree: “Tenemos un estimado de crecimiento de entre 1.8 y 2 por ciento para este año, una inflación controlada en 4 por ciento y tasas de interés que no subirán”.



Aunado a lo anterior, dijo, lo que más importa a la banca es el desarrollo del empleo formal y los salarios, los cuales prevén aumenten por encima de la inflación, lo que elevará la capacidad de compra de las personas.



Sobre el tema de eliminar comisiones, Ramírez Miguel aseguró que es un tema recurrente en el que trabajan de forma continua todos los involucrados por medio de reuniones para asegurar que todo funcione bien, por lo que abundó: “los bancos son cada vez más eficientes y tenemos que reflejar eso en las comisiones”.



Tras darse a conocer la propuesta de Morena, las acciones de las distintas instituciones financieras se desplomaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Desde entonces, comenzaron las reuniones entre senadores y representantes de la banca para analizar la iniciativa, la cual, según el directivo, hubo interpretaciones a escala mundial “que no son correctas”.



Enfatizó en que buscan llegar a un acuerdo eficiente, donde por un lado se tienen que bajar comisiones, pero por otro, no dejen de invertir en infraestructura y programas sociales.



Respecto a la iniciativa ley para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro, destacó que es una forma de volver a las Afores más productivas, con mejores rendimientos y más seguridad para los trabajadores.



PROGRAMAS SOCIALES



Con el objetivo de colaborar con el gobierno federal en la implementación de los programas de impulso al sector financiero, la institución tiene previsto prestar su infraestructura y tecnología, por lo que Ramírez Miguel dijo que esperan que los anuncios los haga el gobierno de manera formal, pero indicó que no serán la única institución bancaria dentro de los programas.



EN CIFRAS



31,958 millones de pesos fue la utilidad neta de Grupo Financiero Banorte durante el año pasado.



777,192 millones de pesos es el tamaño de la cartera de crédito que opera el grupo regiomontano.