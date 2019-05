Silvia Rodríguez

ManpowerGroup afirmó que el problema en México no son las prácticas de outsourcing, sino la simulación laboral y la evasión fiscal, pues la terciarización lo que promueve es un puente para que las empresas contraten directamente a los trabajadores y favorece el empleo formal.

En conferencia con medios, la presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, Mónica Flore, puntualizó que las malas prácticas en el outsourcing se relacionan con no enterar el impuesto sobre la renta (ISR); no dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores con el salario real; no tener protocolos de seguridad, y vulnerar derechos laborales.

Otras malas prácticas se derivan de, abundó, en esquemas mixtos de contratación de personal asignado a clientes que consisten en contratar a alguien bajo dos conceptos: emisión de una nómina con salarios mínimos para reducir la carga fiscal de los empleados; y el resto del salario se paga por honorarios, asimilados o mediante un sindicato.

En este sentido, el director de relaciones institucionales de la firma, Héctor Márquez, añadió que la realidad es que hay prácticas indebidas, como el encubrimiento de relaciones laborales mediante sociedades cooperativas, seguros y pagos de salarios sin recibo, de ahí radica la importancia de las inspecciones que señala el Proyecto de Nación 2018-2024.

Indicó que las empresas afiliadas a Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), como Manpower, generan oportunidades laborales formales, al tiempo que apoyan el servicio nacional de empleo, dan información de malas prácticas y brindan asesoría en materia legal, fiscal y nuevos controles.

Mónica Flores destacó que en México, de 2004 a 2014 el personal ocupado aumentó 33 por ciento, mientras que el personal ocupado en outsourcing presentó un incremento de 156 por ciento.

En este contexto, consideró se deben impulsar el mejorar las habilidades más valoradas por las compañías, que son difíciles de encontrar, tales como: servicio al cliente, colaboración, solución de problemas, liderazgo, organización, comunicación y gestión.

