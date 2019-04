Negocios y tecnología van de la mano: De Lope Francés

Redacción

Uno de los empresarios más sobresalientes en las últimas dos décadas en México, Javier de Lope Francés, aseguró que aprender de nuevas tecnologías y adecuarlas a los negocios ya existentes es la mejor forma de darle un valor agregado a tu compañía.

Durante los últimos años, la actualización del mercado de los negocios ha creado un sistema en el que es necesario estar en la red, comunicarse a través de ella y generar contenidos y servicios ligados al internet.

“El esquema actual de cómo hacer negocios te obliga a digitalizar todo, optimizar cualquier servicio, y tener mayor interacción con el cliente, ese es el plus de las empresas de hoy en día”, afirmó el empresario.

(Especial)

"La información y los esquemas de trabajar en las empresas se han vuelto muy dinámicos, en la medida en que podamos ajustarnos a ello, la empresa en cuestión estará un paso más adelante que el resto”, detalló Lope de Francés.

De tal forma, el autor del libro “para los negocios no hay edad”, confirma que en el aspecto empresarial, es necesario estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías y seguirse actualizando para poder competir de la mejor manera y ofrecerle siempre el mejor producto o servicio a los clientes.

“Negocios y tecnología van de la mano, no puedo imaginar una empresa que quiera sobresalir y no exista en redes sociales o no tenga una página funcional, la tecnología nos da infinidad de herramientas y hay que utilizarlas en nuestro beneficio”, finalizó.