Sacan de China ensamblado de iPhone de lujo

Kathrin Hille

Los dos grandes maquiladores por contrato del iPhone de Apple amplían su capacidad de producción fuera de China, pues la guerra comercial y la desaceleración de la economía del gigante asiático pesan en las ganancias del sector.



Foxconn, el grupo taiwanés que ensambla los iPhone y produce todo tipo de tecnología, desde smartphones hasta robots industriales para una serie de marcas multinacionales y chinas, indicó en documentos que presentados el sábado a la Bolsa de Valores de Taiwán que desde septiembre invirtió hasta 213.5 millones de dólares en una filial en India y adquirió derechos de uso de tierra en Vietnam.



Pegatron, otro grupo con sede en Taipéi, que representa alrededor de 30 por ciento de los pedidos de ensamblado de Apple, declaró el domingo que planea construir capacidad de producción en Indonesia, Vietnam e India.



SJ Liao, presidente de Pegatron, aseguró que la compañía anunciará pronto un plan concreto para Vietnam, pero agregó que el ritmo de expansión fuera de China dependerá de los nuevos acontecimientos en la guerra comercial entre China y Estados Unidos.



Los movimientos de las dos compañías son parte de los intentos a lo largo de la cadena de suministro para diversificarse más allá de China, el centro global de fabricación de tecnología durante los últimos 20 años.



Algunas marcas multinacionales de gadgets de tecnología ya sufren debido a que los aranceles que aplica EU sobre algunos componentes, debido a su guerra comercial con China, erosionan sus márgenes de utilidades, lo que crea presión para reubicar la producción lejos de país asiático. Además, la desaceleración de la economía china hace que las compañías de productos electrónicos se centren en otros grandes mercados.



Apple, que el martes debe reportar los resultados trimestrales, sorprendió a los inversionistas el 3 de enero con una advertencia de que la debilidad de la economía china y la menor aceptación de los nuevos modelos de iPhone en los países desarrollados podrían reducir hasta 10 por ciento de los ingresos para el trimestre de diciembre en comparación con las expectativas anteriores de la compañía.



Los ingresos de Foxconn en diciembre registraron una caída de 8.3 por ciento en comparación con el año anterior, la primera disminución en las ventas mensuales desde febrero de 2018.



Si bien Foxconn tiene plantas tanto en India como en Vietnam, todavía no empieza a manejar los pedidos de Apple en esos países.



Hasta el momento Pegatron depende completamente de China. Luego de que los productos de algunos clientes se vieron afectados por los aranceles estadunidenses a finales del 2018, trasladó parte de la producción relacionada de vuelta a Taiwán y alquiló un espacio en un parque industrial en Batam, una isla indonesia al sur de Singapur, como una alternativa rápida a China.



La producción en ese lugar comenzó a principios de este mes y la administración planea construir más fábricas nuevas en Vietnam e India en los próximos tres años.



Liao dijo que la necesidad de diversificarse más allá de China obligó a los fabricantes de tecnología a ajustar su modelo de producción porque los trabajadores en el sudeste asiático no estaban dispuestos a viajar lejos de casa para buscar un trabajo y vivir en dormitorios. Esto “limitaría el tamaño de cualquier planta individual a una fuerza laboral de alrededor de 20 mil” y obligará a los fabricantes a extenderse. En China, hasta 80 mil personas trabajan en una sola planta de Pegatron, mientras que el tamaño de algunas de las fábricas de Foxconn es de más del doble.



A pesar de que ni Foxconn ni Pegatron señalaron que Apple les pidiera que trasladaran la producción del iPhone fuera de China, las acciones de las dos compañías se producen después de los rumores persistentes de que una demanda de este tipo será inminente. Funcionarios del gobierno de India dijeron a Reuters a finales de diciembre que Foxconn invertiría en la producción de iPhone en el país.



Wistron, un tercer fabricante de productos electrónicos de Taiwán, ya ensambla los teléfonos iPhone de menor precio en una planta en India. Hasta ahora, Foxconn solo ensambla en el país smartphones para Xiaomi, Huawei y Oppo, marcas chinas que están muy por delante de Apple en el mercado indio.



Los medios locales citaron a funcionarios vietnamitas que afirman que Foxconn planeaba comenzar en ese país la producción del iPhone.



En las presentaciones del sábado, Foxconn no dijo para qué clientes o productos se planeó su expansión en India y Vietnam.



Pero los derechos de uso de la tierra que adquirió en Vietnam, en un parque industrial al noreste de Hanói, se transfirieron a una filial de un fabricante de componentes para iPhone. La unidad de Foxconn que recibió los derechos, New Wing Interconnect Technology (Bac Giang), es propiedad de New Wing Interconnect Technology Singapore, que a su vez es controlada por FIT Hon Teng, un fabricante de cables para iPhone que cotiza en Hong Kong.



Una persona familiarizada con los planes de Foxconn en India aseguró que la firma se muestra renuente a expandirse en India debido a la débil infraestructura, a los problemas con la burocracia y porque Nueva Delhi no proporcionó los incentivos de inversión que antes prometió . “Pero cuando nuestros clientes quieren vender en el país y el gobierno exige la producción local, tenemos que elevar gradualmente la inversión”, dijo.



La política industrial de India exige un aumento en el contenido local para los smartphones que tienen el objetivo del mercado local, incluyendo la fabricación de algunos componentes.





Al subcontinente

Apple ensamblará sus iPhones de gama alta en India mediante la filial de Foxconn este año, la primera vez que la firma taiwanesa creará un producto en ese país.

Adelanta inversión

Foxconn, que ya fabrica teléfonos para Xiaomi, invertirá 356 millones de dólares en ampliar la producción de iPhones, dijo a Reuters el ministro de Industria, M. C. Sampath.

Plazas y recortes

La inversión puede crear 25 mil puestos de trabajo; sin embargo, la empresa reportó un recorte de personal de 50 mil plazas en los últimos meses.

Elevan la gama

Hasta ahora, Apple, con sede en Cupertino, California, solo había ensamblado en India los modelos SE y 6S de menor costo a través de la unidad local de Wistron.

Reportes clave

Los grandes grupos tecnológicos de EU presentarán sus resultados financieros esta semana, ofreciendo una visión de un sector que atraviesa por una turbulencia.

Mañana, Apple

Apple, afectada por un estancamiento en las ventas de sus iPhone, será la primera en informar sobre sus ingresos mañana, seguida de Facebook y Microsoft el miércoles.