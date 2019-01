Apple apuesta su futuro a 900 millones de leales

Tim Bradshaw

Más de la mitad de los iPhones que se ha vendido en la historia —que superan la cantidad de 900 millones de dispositivos— todavía se usa el día de hoy, dio a conocer Apple.



La cifra sostiene la mayor esperanza de la compañía para regresar al crecimiento de los ingresos: que más de 900 millones de clientes leales seguirán gastando más en aplicaciones, suscripciones y accesorios, antes de que con el tiempo se compren otro iPhone.



Pero la estadística también revela el mayor reto que tiene Apple, que la gente a la que le gusta usar su iPhone actual no quiere comprar uno nuevo.



Tim Cook, director ejecutivo de Apple, admitió que los clientes tardan más tiempo en comprar nuevos smartphones en comparación a lo que ocurría en los primeros días del iPhone, lo que contribuyó a una caída de 5 por ciento de los ingresos para su gran trimestre de ventas de la temporada navideña.



“Diseñamos nuestros productos para que duren lo más posible”, dijo Cook en una teleconferencia con analistas el martes por la noche. Eso contribuye al alto nivel de satisfacción y lealtad del cliente de Apple, agregó, incluso si hace que sea más difícil para Apple alcanzar los objetivos trimestrales de Wall Street.



“El ciclo promedio (de actualización) se amplió, no hay duda de eso”, admitió Cook. “Cuál será su futuro, no lo sé. pero estoy convencido de que hacer un gran producto de alta calidad es lo mejor para el cliente”.