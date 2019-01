Fabrica Ford una casa para perros insonora

Redacción

La mayoría de los perros tiene una especial aversión a los cohetes o fuegos artificiales, temporadas como la navidad o las fiestas patrias suelen ser terribles para ellos, lo cual se debe a que su oído es más sensible que el de los humanos, afortunadamente ya hay una solución, pues el fabricante de autos Ford diseñó un prototipo de casa con un sistema de cancelación de ruidos.



La firma automotriz desarrolló en Europa un prototipo de casa que elimina los ruidos, el cual utiliza tecnología similar a la que se encuentra en los autos y en los auriculares y así garantizar que los propietarios no tengan que separar a sus mascotas del resto de la familia.



De acuerdo con la empresa, una vez que los micrófonos dentro del prototipo detectan el sonido de los fuegos artificiales, un sistema de audio integrado emite frecuencias opuestas que anulan el ruido por completo, o al menos lo reducen significativamente.



Además cuenta con corcho de alta densidad que es ideal para la insonorización, por lo que el resultado es que no habrá más estrés para las mascotas.



Aunque por ahora se trata solo de un concepto, a decir de Ford, tiene potencial. La idea se inspira en la tecnología de cancelación de ruido que Ford ha incluido en la Ford Edge, que ayuda a crear viajes más silenciosos para conductores y pasajeros.



“Nos preguntábamos cómo se podrían aplicar las tecnologías que usamos en nuestros coches para ayudar en otras situaciones. ¿Podrían los perros disfrutar de celebraciones más tranquilas gracias a la aplicación de nuestro sistema de Control Activo de Ruido? Tenemos algunas ideas más sobre cómo nuestras vidas cotidianas pueden beneficiarse de los conocimientos de Ford”, dijo Lyn West, gerente de Contenido de Marca de Marketing Communications de Ford Europa.