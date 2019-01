Pedro Domínguez

Su historia parece increíble y él parece saberlo. Miguel Ángel Suárez es un migrante mexicano, originario de Guerrero que regresó a México para convertirse en empresario. Está en proceso de exportar café y fruta a Dubái y creando una serie de cooperativas en una sola plataforma de negocios llamada Rumec, que incluye hasta un sindicato de raperos.



Sentado en un bar de la Zona Rosa, espera la entrevista con un vaso de agua y dos amigos. Tiene listos documentos, recibos y fotos para comprobar su historia: que conoció a Hillary Clinton, que fue el mejor amigo del nieto de Malcolm X y estuvo con él cuando lo asesinaron en Garibaldi.



En California, Estados Unidos, fue obrero, activista a favor de los migrantes, estudiante y emprendedor. Y aunque cumplió el sueño americano, el joven de 35 años está de vuelta en México para buscar un futuro en su lugar de nacimiento.



¿Cuál es tu historia y cómo terminas en Estados Unidos?

A los 14 años migramos mi hermano y yo; los dos niños le mentimos a mi abuela diciéndole que íbamos para Acapulco, cuando en verdad ahorramos durante cuatro años el dinero que nos mandaba mi mamá de Estados Unidos. Desde los 14 años empecé a trabajar en construcción, a los 18 me independizo y conformamos por primera vez lo que es Rumec, con un amigo ruso (Russian and Mexican Company) con eso pagamos la universidad, remodelando baños.

¿Cómo te involucraste en el activismo?

Rumec tuvo éxito, comenzamos a importar granito ucraniano, abrimos una oficina en California y otra en Nueva York; yo cumplí el sueño americano, pero mi gente seguía sufriendo. Como teníamos recursos, abrimos un ala política de Rumec y ahí fue cuando empezaron los problemas. En un mitin en Chicago me arrestaron, pero fue justo en Nueva York donde conozco diferentes causas, ahí me hice muy amigo de Malcolm-Latiff Shabazz, el nieto de Malcolm X. Justo por estar en el activismo político a favor de los migrantes me deportaron.

¿Qué es Rumec en México?

Es una plataforma de negocios que trabaja al estilo de las cooperativas. Actualmente estamos buscando exportar café con productores de Chiapas y Veracruz, promoviendo el comercio justo. Tenemos un sindicato de raperos, vinculamos a productores locales con el mundo en diferentes rubros como café, cacao y arte.

¿Cómo te defines?

Soy una persona con conciencia social que trata de promover la unión entre los seres humanos, el cooperativismo y la evolución de conciencia, al igual me defino solo como una persona con esperanza que trata de materializar utopías.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me dedico a conectarme con los integrantes de Rumec en otros países como Emiratos, Inglaterra y Estados Unidos, seguir realizando estrategias y proyectos que llegan a la plataforma, caminar por distintos pueblos y ciudades, promover el arte y la cultura mexicana, como los murales de X familia, de los más importantes grafiteros en el país, y hablar con mis seres queridos.

¿Qué estás leyendo y qué te gusta leer?

He leído a todo lo largo de mi vida, desde biografías de líderes hasta libros de ciencia y psicología, pero en este momento estoy muy adentrado en libros que refieren a las riquezas naturales y culturales de México y el mundo, una forma de detectar mercados internacionales y empatía cultural con otras etnias, entre mis favoritos está El espejo enterrado, de Carlos Fuentes; El príncipe, de Nicolás Maquiavelo; libros en inglés como The science of evolution and the myth of creationism, de Ardea Skybreak, y claro la biografía de Malcolm X.

¿Te gusta la música?

Mi favorita es el rap, hay tanta versatilidad en este género que para mí es como escuchar trova, jazz, sones, blues... un artista que escucho seguido es Gonzalo Ganek, de Perú, es como escuchar a Julio Jaramillo y a 2pac en un beat de rap con guitarra española; también Aldo, Silvito El Libre o Mecal. También a los nuevos talentos dentro de nuestra productora musical Rumec Records, provenientes de ciudades como Chicago, Bagdad, California, Ciudad de México y más estados, porque, como te dije, en Rumec tenemos un sindicato de raperos.

¿Cómo fue la muerte del nieto de Malcolm X?

Estábamos en Garibaldi comiendo con una amiga de Tijuana; Malcolm conoció a unas francesas y todo fue tan rápido. Llegó una persona con una pistola, me mete a un camerino, me tiene ahí y cuando salgo encuentro el pasaporte de Malcolm tirado y él ya está sangrando y muerto.